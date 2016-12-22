Кто из российских депутатов заработал больше всего в 2017 году
Политика, 20:42
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Кто из российских депутатов заработал больше всего в 2017 году
Депутаты Государственной думы задекларировали свои доходы за 2017 год. Больше всего за этот период заработал член «Единой России» Григорий Аникеев. Самые богатые российские депутаты — в фотогалерее РБК.
Григорий Аникеев
- Партия: «Единая Россия»
- Задекларированный годовой доход: 4,31 млрд руб.
- Изменение по сравнению с 2016 годом: +717%
Николай Борцов
- Партия: «Единая Россия»
- Задекларированный годовой доход: 1,14 млрд руб.
- Изменение по сравнению с 2016 годом: +89%
Леонид Симановский
- Партия: «Единая Россия»
- Задекларированный годовой доход: 734,39 млн руб.
- Изменение по сравнению с 2016 годом: +95%
Андрей Скоч
- Партия: «Единая Россия»
- Задекларированный годовой доход: 262,25 млн руб.
- Изменение по сравнению с 2016 годом: -4%
Владимир Блоцкий
- Партия: КПРФ
- Задекларированный годовой доход: 200,13 млн руб.
- Изменение по сравнению с 2016 годом: -23%
Аркадий Пономарев
- Партия: «Единая Россия»
- Задекларированный годовой доход: 169,58 млн руб.
- Изменение по сравнению с 2016 годом: +1,6%
Айрат Хайруллин
- Партия: «Единая Россия»
- Задекларированный годовой доход: 168,42 млн руб.
- Изменение по сравнению с 2016 годом: -40%
Александр Брыксин
- Партия: «Единая Россия»
- Задекларированный годовой доход: 107,18 млн руб.
- Изменение по сравнению с 2016 годом: -47,9%
Александр Прокопьев
- Партия: «Единая Россия»
- Задекларированный годовой доход: 92,73 млн руб.
- Изменение по сравнению с 2016 годом: -5,5%
Александр Ремезков
- Партия: «Справедливая Россия»
- Задекларированный годовой доход: 78,18 млн руб.
- Изменение по сравнению с 2016 годом: -37,7%