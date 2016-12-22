Кто из министров живет не только на зарплату

Данные о зарплатах российских министров Минфин публиковал всего один раз в истории — в декабре 2017 года. Сведения почти сразу удалили с сайта министерства. Объяснений, почему набор данных исчез с сайта Минфина, в ведомстве не дали.
В открытых данных (теперь недоступных) Минфин раскрывал среднемесячную зарплату «работников, замещающих государственные должности», по каждому из федеральных государственных органов. Поскольку в министерствах только один человек занимает госдолжность — министр, фактически были представлены данные о зарплатах министров за 2016 год. Поскольку индексации зарплат госслужащих в 2017 году не проводилось, мы предположили, что зарплаты сохранились на прежнем уровне, и разделили представленные чиновниками в декларации сведения о доходах за 2017 год на 12 месяцев.