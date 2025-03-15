Вэнс опроверг, что спор Зеленского и Трампа в Белом доме был запланирован

Вице-президент сказал, что на встрече в Белом доме пытался ответить на вопрос репортера, но что-то в его словах не устроило Зеленского, и «все пошло не так». Перепалка привела к ухудшению отношений Киева и Вашингтона

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025 г. (Фото: Jim LoScalzo / CNP / Global Look Press)

Перепалка между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 28 февраля в Овальном кабинете не была запланирована, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Когда его спросили насчет встречи, политик рассмеялся. Журналистка задала вопрос, собирался ли он с Трампом «играть в хорошего и плохого копа» во время этого разговора с Зеленским.

«Нет, это определенно не было запланировано. <...> Репортер задал пару вопросов, которые я посчитал несправедливыми. <...> Я просто хотел ответить на вопрос, и затем что-то в моем ответе привело к перепалке. Зеленский расстроился из-за этого и все пошло наперекосяк», — сказал он.

Спор между президентами и вице-президентом возник во время общения перед прессой в Белом доме перед заключением ресурсной сделки США и Украины (документ пока так и не подписан). Перепалка началась с вопроса о сближении Трампа с президентом Владимиром Путиным и переросла в обсуждение возможности дипломатии для решения украинского конфликта и переговоров с Россией, благодарности Киева за усилия Вашингтона в этом вопросе и т.д. В конечном итоге Зеленского и украинскую делегацию попросили покинуть Овальный кабинет.

Спустя пять дней, 4 марта, Зеленский, который до этого не выражал готовности извиниться за случившееся в Белом доме, написал в Х, что ему «очень жаль, что так получилось» и что «пришло время все исправить».

После инцидента в Белом доме США приостановили военную помощь и передачу разведданных Украине, но позднее сообщалось, что оба процесса возобновляются. 11 марта стороны провели переговоры в Джидде без участия Зеленского. Киев выразил готовность пойти на 30-дневное перемирие с Москвой. Путин выразил поддержку этой идее, но заявил о некоторых нюансах, которые нужно прояснить перед возможным прекращением огня.