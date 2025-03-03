Президент Финляндии после перепалки Зеленского и Трампа посоветовал сауну

Стубб заявил, что «иногда в браке случается так, что вы уходите в свой угол и сердитесь», но оттуда нужно выйти, поговорить и двигаться дальше. Так он прокомментировал перепалку Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля

Александр Стубб (Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press)

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью Bloomberg сравнил перепалку лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме со ссорой в браке.

«Я думаю, что для того, чтобы танцевать танго, всегда нужны двое. Знаете, иногда в браке или в других отношениях случается так, что вы уходите в свой угол и сердитесь, но вы должны выйти оттуда, поговорить, пожать друг другу руки и двигаться дальше», — сказал он.

По его словам, «иногда публичная дипломатия не работает» и в таких ситуациях «нужно быть финном»: сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну и вернуться за стол переговоров.

«Путь продвижения вперед заключается в том, чтобы заставить президента Зеленского и президента Трампа снова пообщаться и заключить сделку по добыче полезных ископаемых. Я думаю, что это, вероятно, станет переломным моментом для более масштабной сделки по прекращению огня, а затем и по мирным переговорам», — считает Стубб.

Он добавил, что США и Украина «не так далеки друг от друга, как, вероятно, кажется публике».

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о ресурсной сделке. В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп обвинил его в неготовности к мирным переговорам, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский заявил, что много раз выражал признательность американцам и хочет прекращения огня при условии обеспечения гарантий безопасности, так как предыдущие соглашения, по его словам, неоднократно нарушались Москвой. В результате перепалки президент Украины досрочно покинул Вашингтон и не подписал документ о ресурсной сделке с США.

В Кремле заявили, что эта перепалка продемонстрировала «частичную утрату коллективности» Запада и проблемы на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.