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Военная операция на Украине ,  
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Президент Финляндии после перепалки Зеленского и Трампа посоветовал сауну

Стубб сравнил спор Зеленского и Трампа с брачной ссорой и посоветовал сауну
Сюжет
Военная операция на Украине
Стубб заявил, что «иногда в браке случается так, что вы уходите в свой угол и сердитесь», но оттуда нужно выйти, поговорить и двигаться дальше. Так он прокомментировал перепалку Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press)

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью Bloomberg сравнил перепалку лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме со ссорой в браке.

«Я думаю, что для того, чтобы танцевать танго, всегда нужны двое. Знаете, иногда в браке или в других отношениях случается так, что вы уходите в свой угол и сердитесь, но вы должны выйти оттуда, поговорить, пожать друг другу руки и двигаться дальше», — сказал он.

По его словам, «иногда публичная дипломатия не работает» и в таких ситуациях «нужно быть финном»: сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну и вернуться за стол переговоров.

«Путь продвижения вперед заключается в том, чтобы заставить президента Зеленского и президента Трампа снова пообщаться и заключить сделку по добыче полезных ископаемых. Я думаю, что это, вероятно, станет переломным моментом для более масштабной сделки по прекращению огня, а затем и по мирным переговорам», — считает Стубб.

Он добавил, что США и Украина «не так далеки друг от друга, как, вероятно, кажется публике».

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025 г.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о ресурсной сделке. В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп обвинил его в неготовности к мирным переговорам, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский заявил, что много раз выражал признательность американцам и хочет прекращения огня при условии обеспечения гарантий безопасности, так как предыдущие соглашения, по его словам, неоднократно нарушались Москвой. В результате перепалки президент Украины досрочно покинул Вашингтон и не подписал документ о ресурсной сделке с США.

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В Кремле заявили, что эта перепалка продемонстрировала «частичную утрату коллективности» Запада и проблемы на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Финляндия США Дональд Трамп Владимир Зеленский Александр Стубб Военная операция на Украине Белый дом переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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