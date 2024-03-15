ПВО России уничтожили БПЛА над Тульской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

15 марта дежурные средства ПВО Минобороны России уничтожили БПЛА над Тульской областью, сообщило областное министерство региональной безопасности.

«Организовано реагирование экстренных служб. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — отметило ведомство.

В ночь на 12 марта местное министерство также сообщало о сбитом над Тульской областью дроне. Аналогичный случай произошел в ночь с 6 на 7 марта. В обоих случаях, как и сегодня, после уничтожения БПЛА не было разрушений и пострадавших.

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