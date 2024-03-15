ПВО России уничтожили БПЛА над Тульской областью
Российские военные уничтожили дрон над Тульской областью
15 марта дежурные средства ПВО Минобороны России уничтожили БПЛА над Тульской областью, сообщило областное министерство региональной безопасности.
«Организовано реагирование экстренных служб. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — отметило ведомство.
В ночь на 12 марта местное министерство также сообщало о сбитом над Тульской областью дроне. Аналогичный случай произошел в ночь с 6 на 7 марта. В обоих случаях, как и сегодня, после уничтожения БПЛА не было разрушений и пострадавших.
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