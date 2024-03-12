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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила дрон над Тульской областью

Власти сообщили о сбитом над Тульской областью дроне
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили дрон над территорией Тульской области, сообщило местное министерство по региональной безопасности.

Беспилотник был сбит в ночь на 12 марта, пострадавших и разрушений нет, сообщили в ведомстве.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территории с начала военной операции. В ночь на 12 марта несколько беспилотников сбили над Курской областью (в регионе объявили ракетную опасность, там работала ПВО).

В Белгородской области из-за атаки дрона без света остались семь сел: беспилотник сбросил на Белгородский район четыре взрывных устройства, в результате была повреждена линия электропередачи.

Беспилотник атаковал нефтехранилище в Орле
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Андрей Клычков

Той же ночью губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об атаке дроном объекта топливно-энергетического комплекса на территории Орла. По предварительным данным, дрон «ударился о резервуар с нефтепродуктами» на нефтебазе, в результате тот загорелся, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Клычков подтвердил факт возгорания и уточнил, что пострадавших нет.

ПВО сбила дрон над Тульской областью
ПВО сбила дрон над Тульской областью

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Тульская область беспилотники
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