Силы ПВО сбили третий за ночь дрон над Тульской областью

Над Тульской областью сбили третий за ночь дрон

Российские средства ПВО сбили третий дрон за ночь над территорией Тульской области, сообщило областное министерство региональной безопасности.

«В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.

Ночью ведомство сообщило, что над территорией региона сбили беспилотник. Позднее сообщение отредактировали, в нем появилась информация о втором дроне.

Минобороны России подтвердило, что около 23:15 мск 23 февраля над регионом был сбит один беспилотник. Позднее ведомство сообщило, что около 00:15 мск два дрона сбили над территорией Тульской и Курской областей.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территорию после начала военной операции. В течение ночи беспилотники также сбивали над Курской, Белгородской и Брянской областями.