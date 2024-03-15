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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о «мрачных сценариях» для Украины без помощи США

WP: в США допустили «крах» Украины без одобрения помощи в конгрессе
Сюжет
Военная операция на Украине
Без одобрения конгрессом помощи Украину ждут мрачные сценарии, включая катастрофические потери позиций на фронте, заявили источники WP. Россия осуждает западную поддержку Киева
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Если конгресс не одобрит военную помощь Украине в размере $60 млрд, то Киев ждут мрачные сценарии, включая «катастрофические» прорывы позиций на фронте, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на официальных лиц США.

«Без дополнительной помощи Украине со временем будет плохо, и это может привести к потенциальному краху, — приводит издание слова высокопоставленного американского чиновника. — Но суть вот в чем: даже если Украина выстоит, в действительности мы говорим о том, что на это уйдут бесчисленные жизни».

Вероятность того или иного сценария в случае прекращения помощи США будет зависеть в том числе от способности Украины мобилизовать новые силы, морального духа солдат и успеха западных инициатив по их обучению, считают источники. «Закончится ли это крахом или большими жертвами, остается предметом внутренних дебатов, — сказал один из чиновников. — Но светлого будущего для Украины нет без дополнительной и постоянной поддержки США».

Вместе с тем источники WP считают вероятной перспективу, что «политическая дисфункция Вашингтона возобладает либо из-за сворачивания пакета помощи, либо из-за его принятия слишком поздно». Несмотря на усиление давления президента США Джо Байдена на конгресс, необходимо подготовиться «к другим результатам», заявили они.

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Фото:Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters
Издание со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского пишет о высокой вероятности значительных территориальных потерь ВСУ к лету в отсутствие новой помощи Вашингтона. «Люди не понимают, насколько плох фронт прямо сейчас, — сказал он. — Моральный дух низок, мотивация низка. Молодые люди боятся, что их мобилизуют на смерть, из-за нехватки оружия».

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс в своем выступлении перед законодателями на этой неделе заявил, что в отсутствие помощи США территориальные потери Украины в 2024 году будут «значительными» и время «поджимает».

Последний пакет помощи — $250 млн США передали Украине в декабре 2023 года. 13 февраля сенат одобрил выделение $60,1 млрд на помощь Киеву. Этот законопроект должна была рассмотреть палата представителей, контролируемая республиканцами, однако 15 февраля она ушла на каникулы и не проголосовала по документу. После этого спикер палаты Майк Джонсон начал переговоры с конгрессменами, которые участвуют в подготовке нового проекта о помощи Украине. Ранее он заявлял, что документ в случае попадания в палату представителей там и «умрет».

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В начале марта США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву — $300 млн. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что этот пакет закроет «наиболее острые нужды», однако его хватит ненадолго.

Москва осуждает любую западную помощь Киеву. Украинская экономика не сможет существовать без «внешней подпитки» и в случае прекращения поддержки Запада страна продержится одну неделю, ранее говорил президент России Владимир Путин.

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