Би-би-си сообщила о перехвате российского Ил-78 у границ Эстонии

Российский заправщик Ил-78 не смог связаться с авиадиспетчерской службой в Эстонии, после чего истребители Великобритании и Германии взяли его на сопровождение, передал телеканал

Самолет Ил-78 (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Истребители ВВС Великобритании и Германии перехватили у границ Эстонии российский самолет-заправщик Ил-78, летевший между Санкт-Петербургом и Калининградом. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным телеканала, самолет не связался с авиадиспетчерской службой в Эстонии. Это первая подобная операция, которую провели совместно две страны НАТО, отмечает Би-би-си.

После этого два истребителя НАТО были перенаправлены на перехват российского самолета Ан-148, который также проходил вблизи воздушного пространства Эстонии.

«Совместная миссия Великобритании и Германии в странах Балтии ясно демонстрирует нашу коллективную решимость противостоять любой потенциальной угрозе границам НАТО», — заявил британский министр вооруженных сил Джеймс Хиппи.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

В Минобороны России заявляли, что полеты военных самолетов России в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в соответствии с международными правилами.

Накануне, 14 марта, европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. По данным командования, беспилотник вел наблюдение в международном воздушном пространстве над морем, на перехват были направлены два истребителя, один из которых задел его винт.

Минобороны России заявило, что беспилотник нарушил правила использования воздушного пространства в зоне СВО. В ведомстве заверили, что контакта российского истребителя с дроном не было.

Госдеп США вызвал российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Он отметил, что Россия предупреждала всех об этой зоне, и назвал произошедшее «настоящей провокацией».