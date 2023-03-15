Би-би-си сообщила о перехвате российского Ил-78 у границ Эстонии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 80,88 (+0,36) Инвестиции, 16:06 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 75,75 (+0,55) Инвестиции, 16:06
Черданцев заявил, что российские комментаторы останутся в новой игре FIFA Спорт, 16:51
Ликсутов назвал самые популярные из новых станций БКЛ Город, 16:48
Росстат оценил падение темпов ввода жилья в феврале Недвижимость, 16:44
США пообещали продолжить полеты дронов после инцидента в Черном море Политика, 16:39
В Волгоградской области дети играли в «доктора» и отравились таблетками Общество, 16:38
Россия попытается достать остатки упавшего в Черное море дрона США Политика, 16:37
GameTrek создает компьютерную игру-симулятор многополярного мира Новости компаний, 16:37
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 16:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:29
Цена нефти Brent упала ниже $75 впервые с декабря 2021 года Инвестиции, 16:28
В Кировской области задержали открывшего стрельбу из окна мужчину Общество, 16:28
Кадыров опроверг слухи о неизлечимой болезни Политика, 16:27
США заявили о нежелании эскалации после инцидента с дроном в Черном море Политика, 16:25
Краснов назвал причины «безобразия» с переполненными школами в России Политика, 16:25
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Би-би-си сообщила о перехвате российского Ил-78 у границ Эстонии

Би-би-си: истребители Германии и Британии перехватили российский ИЛ-78 у границ Эстонии
Российский заправщик Ил-78 не смог связаться с авиадиспетчерской службой в Эстонии, после чего истребители Великобритании и Германии взяли его на сопровождение, передал телеканал
Самолет Ил-78
Самолет Ил-78 (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Истребители ВВС Великобритании и Германии перехватили у границ Эстонии российский самолет-заправщик Ил-78, летевший между Санкт-Петербургом и Калининградом. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным телеканала, самолет не связался с авиадиспетчерской службой в Эстонии. Это первая подобная операция, которую провели совместно две страны НАТО, отмечает Би-би-си.

После этого два истребителя НАТО были перенаправлены на перехват российского самолета Ан-148, который также проходил вблизи воздушного пространства Эстонии.

«Совместная миссия Великобритании и Германии в странах Балтии ясно демонстрирует нашу коллективную решимость противостоять любой потенциальной угрозе границам НАТО», — заявил британский министр вооруженных сил Джеймс Хиппи.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

В Минобороны России заявляли, что полеты военных самолетов России в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в соответствии с международными правилами.

Читайте на РБК Pro
«Ненавижу понедельники»: как справиться с воскресной тревожностью
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
Взрывного роста зарплат не ждите: как меняется положение ИТ-специалистов

Накануне, 14 марта, европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. По данным командования, беспилотник вел наблюдение в международном воздушном пространстве над морем, на перехват были направлены два истребителя, один из которых задел его винт.

Минобороны России заявило, что беспилотник нарушил правила использования воздушного пространства в зоне СВО. В ведомстве заверили, что контакта российского истребителя с дроном не было.

Госдеп США вызвал российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Он отметил, что Россия предупреждала всех об этой зоне, и назвал произошедшее «настоящей провокацией».

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
При участии
Маргарита Овсянникова
Великобритания Германия Россия истребители ВВС перехват
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
США перехватили четыре российских истребителя около Аляски
Политика
США перехватили российские истребители над Аляской
Политика
Кремль оценил отношения России и США после случая с дроном в Черном море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter