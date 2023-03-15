«Транснефть» нашла взрывчатку у нефтепровода «Дружба» под Брянском на НПС «Новозбыково»

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» обнаружена взрывчатка, ее могли сбросить с беспилотника, пишет ТАСС со ссылкой на представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Эта станция не перекачивает нефть, а потому организаторы диверсии могли планировать убить людей, предположили в компании. Станция не повреждена, на месте работают следователи.

В феврале «Транснефть» рассказала об обстреле «Новозбыково» со стороны Украины, снаряд попал на территорию станции, пострадавших не было.

«У нас там сейчас проблема с электроэнергией. Эта станция предназначена для пиковых режимов, сейчас такой ситуации нет. Она не выведена из эксплуатации, она может работать, просто в нерабочем режиме», — пояснили тогда в компании.

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