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«Транснефть» нашла взрывчатку у нефтепровода «Дружба» под Брянском

«Транснефть» нашла взрывчатку у нефтепровода «Дружба» под Брянском на НПС «Новозбыково»
«Транснефть» TRNFP ₽94 000 +0,53% Купить

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» обнаружена взрывчатка, ее могли сбросить с беспилотника, пишет ТАСС со ссылкой на представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Эта станция не перекачивает нефть, а потому организаторы диверсии могли планировать убить людей, предположили в компании. Станция не повреждена, на месте работают следователи.

В феврале «Транснефть» рассказала об обстреле «Новозбыково» со стороны Украины, снаряд попал на территорию станции, пострадавших не было.

«У нас там сейчас проблема с электроэнергией. Эта станция предназначена для пиковых режимов, сейчас такой ситуации нет. Она не выведена из эксплуатации, она может работать, просто в нерабочем режиме», — пояснили тогда в компании.

Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Транснефть нефтепровод «Дружба» Брянская область
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