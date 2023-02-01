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«Транснефть» сообщила о работе «Дружбы» в штатном режиме после обстрела

Представитель «Транснефти»: нефтепровод «Дружба» работает штатно после попытки обстрела
Фото: Андрей Лянкевич / ТАСС
Фото: Андрей Лянкевич / ТАСС

Нефтепровод «Дружба» после попытки украинских военных обстрелять нефтеперекачивающую станцию (НПС) Новозыбково в Брянской области работает в штатном режиме, заявил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады. Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме», — сказал Демин.

О том, что ВСУ ударили из «Точки-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области, 1 февраля сообщил телеграм-канал Mash, отметив, что на месте была зафиксирована воронка диаметром 20 м. Источник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал, что выпущенный с Украины боеприпас упал в поле в Новозыбковском районе, он не попал в нефтепровод.

В пресс-службе «Транснефти» уточнили РБК, что попытка обстрела была зафиксирована вечером 31 января, а воронка была «не 15 м, как пишут, а значительно меньше», позже воронку засыпали. В компании также объяснили, что попавшую под обстрел станцию Новозыбково задействуют во время пиковых нагрузок, она не выведена из эксплуатации, но сейчас находится в нерабочем режиме, поскольку потребности нет.

«Транснефть» сообщила о работе «Дружбы» в штатном режиме после обстрела
«Транснефть» сообщила о работе «Дружбы» в штатном режиме после обстрела

В ноябре 2022 года с помощью беспилотника была обстреляна нефтебаза в городе Стальной Конь Орловской области. Тогда никто не пострадал. Орловская область не граничит с Украиной. Об атаках на приграничные регионы местные власти сообщают с самого начала специальной военной операции на Украине.
 

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