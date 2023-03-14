Власти Брянской области опровергли сообщения об атаке дрона ВСУ на завод

Власти Брянской области: информация об атаке дрона ВСУ на химзавод не подтвердилась

Брянский химический завод (Фото: сервис Google Street View)

Сообщения о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Брянский химический завод — фейк. Об этом сообщается в телеграм-канале областного правительства.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что украинский дрон попытался атаковать химзавод, расположенный в районе города Сельцо, но российская система «Панцирь» сбила беспилотник в нескольких километрах от предполагаемого удара.

«Оперативные службы не подтвердили информацию, опубликованную в СМИ и мессенджерах», — заявило правительство.

После начала военной операции на Украине российские власти не раз сообщали об атаках дронов. Так, источники РБК в МВД и территориальном отделе полиции рассказывали, что в ночь на 1 марта два беспилотника неустановленной модели упали на территории воинской части в Крыму. Один из них взорвался, в служебных постройках были повреждены стекла.

В конце февраля дрон упал в Подмосковье вблизи деревни Губастово под Коломной. Его целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, заявлял губернатор Андрей Воробьев. Жертв и разрушений не было.