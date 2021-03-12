Глава Минздрава Словакии уйдет в отставку из-за скандала со «Спутником V»
Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи покинет должность из-за правительственного кризиса, вызванного поставками в страну вакцины от коронавируса, сообщает Reuters.
«Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить я не держусь за свое кресло», — сказал он на брифинге.
Агентство напоминает, что премьер-министр Словакии Игорь Матович в конце февраля договорился о поставках партии российской вакцины «Спутник V» в обход партнеров по правящей коалиции, чем вызвал их недовольство. Одна из партий, входящих в коалицию, пригрозила, что выйдет из ее состава, а другая потребовала перестановок в правительстве.
Критики Матовича настаивали на том, чтобы власти Словакии дождались одобрения российской вакцины европейским регулятором.
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