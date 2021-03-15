В США задумались о подходе к кибербезопасности после «атак из России»

Недавние атаки, в совершении которых обвиняют российских и китайских хакеров, показали уязвимость американской киберзащиты, пишет NYT. В Вашингтоне задумались о создании дополнительной структуры для выявления кибератак

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Недавние кибератаки на сети США, в которых подозревают Россию и Китай, заставили власти США задуматься о более эффективных способах защиты, пишет The New York Times.

Обе атаки использовали один и тот же прием: они совершались из США, с серверов Amazon и более мелких американских компаний, что делало их недоступными для системы раннего предупреждения Агентства национальной безопасности, сообщает издание.

При этом некоторым американским спецслужбам, включая АНБ и ЦРУ, запрещено вести слежку за гражданами США на территории страны. Однако те структуры, которым это разрешено, — ФБР и Министерство внутренней безопасности — проглядели атаки, пишет газета. В итоге взломы были обнаружены спустя какое-то время, и не госструктурами, а частными компаниями.

Это заставило Белый дом оценить возможности по усилению киберзащиты государства. Некоторые бывшие чиновники также стали говорить о том, что полномочия госструктур, позволяющие им выявлять хакерские атаки, должны быть расширены, пишет NYT.