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Белый дом сообщил об отрицательном тесте Трампа на коронавирус

Спустя неделю после встречи с бразильской делегацией, у одного из участников которой позже обнаружили коронавирус, у Трампа по-прежнему нет никаких симптомов заболевания, сообщили в Белом доме
Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Проведенный тест показал, что президент США Дональд Трамп не заразился новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем, передает CNN.

«Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента по-прежнему не проявилось никаких симптомов заболевания», — добавила она.

Информацию подтвердил и личный врач Трампа Шон Конли, передает The Washington Post. «Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный», — заявил он.

Опасения за здоровье Трампа появились после его встреч с конгрессменами, которые могли во время съезда консерваторов контактировать с заразившимися, а также после общения президента с бразильской делегацией. С одним из ее участников, главой секретариата по общественным коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартеном, у которого позднее обнаружили коронавирус, Трампа, в частности, сфотографировали.

После того как президент США сдал тест на коронавирус 14 марта, он отметил, что самочувствие будут проверять у всех сотрудников администрации, которые общались с ним и вице-президентом Майком Пенсом, который также выступал на конференции на съезде консерваторов. Кроме того, температуру стали измерять и у журналистов, которые посещают пресс-конференции с участием главы государства.

Также коронавирус не обнаружили у президента Бразилии Жаира Болсонару. После получения результатов теста он выступил с просьбой не верить фейковым новостям: ранее о том, что первые тесты выявили у него COVID-2019, со ссылкой на источники сообщали Jornal O DIA и американский телеканал Fox News.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Дональд Трамп, США
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