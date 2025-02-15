Зеленский пригласил Келлога поехать с ним на фронт
Президент Украины Владимир Зеленский предложил посланнику американского лидера Киту Келлогу поехать на фронт, чтобы тот лично оценил ситуацию. Слова Зеленского приводит УНИАН.
«Важно не просто услышать, а увидеть реалии собственными глазами, без чьего-либо влияния», — сказал украинский лидер.
По его словам, он предложил Келлогу поехать с ним на передовую, если тот будет готов, чтобы выслушать доклад от военных и встретиться с главкомом ВСУ Александром Сырским.
Келлог в ходе украинского ланча на полях Мюнхенской конференции по безопасности сравнил потери Украины с потерями США во Вьетнаме и Корее вместе взятых. Украинские потери, по его словам, превышают «в три раза» американские.
Потери США в войне во Вьетнаме составили около 60 тыс. человек. В ходе войны в Корее в 1950-х годах погибли более 36 тыс. американских солдат.
Зеленский в декабре говорил, что украинская сторона потеряла в конфликте «намного меньше» 80 тыс. человек, о которых писала газета The Wall Street Journal. В феврале 2024 года украинский лидер сообщал, что Украина потеряла 31 тыс. военных убитыми.
Посланник Трампа пообещал, что мирный план будет разработан в течение нескольких дней или недель.
На этой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине.
Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, Келлог планировал пообщаться с европейскими чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности, а также в Киеве и других европейских столицах, после в чего в ближайшие недели представить Трампу варианты прекращения конфликта.
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