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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский пригласил Келлога поехать с ним на фронт

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент Украины предложил посланнику Трампа поехать с ним на передовую, чтобы выслушать доклад от военных и встретиться с главкомом ВСУ Сырским. Келлог собирался посетить Киев
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил посланнику американского лидера Киту Келлогу поехать на фронт, чтобы тот лично оценил ситуацию. Слова Зеленского приводит УНИАН.

«Важно не просто услышать, а увидеть реалии собственными глазами, без чьего-либо влияния», — сказал украинский лидер.

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Владимир Зеленский

По его словам, он предложил Келлогу поехать с ним на передовую, если тот будет готов, чтобы выслушать доклад от военных и встретиться с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Келлог в ходе украинского ланча на полях Мюнхенской конференции по безопасности сравнил потери Украины с потерями США во Вьетнаме и Корее вместе взятых. Украинские потери, по его словам, превышают «в три раза» американские.

Потери США в войне во Вьетнаме составили около 60 тыс. человек. В ходе войны в Корее в 1950-х годах погибли более 36 тыс. американских солдат.

Зеленский в декабре говорил, что украинская сторона потеряла в конфликте «намного меньше» 80 тыс. человек, о которых писала газета The Wall Street Journal. В феврале 2024 года украинский лидер сообщал, что Украина потеряла 31 тыс. военных убитыми.

Посланник Трампа пообещал, что мирный план будет разработан в течение нескольких дней или недель.

На этой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, Келлог планировал пообщаться с европейскими чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности, а также в Киеве и других европейских столицах, после в чего в ближайшие недели представить Трампу варианты прекращения конфликта.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Кит Келлог конфликт на Украине Александр Сырский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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