FT узнала о запросе США у Европы предложений по защите Украины после мира

США запросили информацию о военной технике, которую Европа сможет предоставить, и о количестве бригад, которые та готова развернуть. США выясняют цену, которую она готова заплатить в обмен на участие в переговорах, пишет FT

Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

США попросили Европу представить подробные предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности как часть гарантий безопасности, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам четырех западных чиновников, запрос европейским столицам был отправлен на этой неделе, после того как европейские лидеры потребовали участия в переговорах Соединенных Штатов и России по Украине. О договоренности немедленно начать переговоры американский президент Дональд Трамп объявил после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшегося 12 февраля.

«Этот [документ] позволяет нам убедиться в нашем участии», — сказал один из собеседников.

Вашингтон рассчитывает с помощью разосланных Госдепартаментом вопросов выяснить готовность Европы защитить Киев после подписания мирного соглашения, а также цену, которую та готова заплатить в обмен на участие в переговорах с Москвой.

По данным газеты, Госдеп запросил подробную информацию о военной технике, которую европейские страны смогут предоставить, а также о количестве бригад, которые они готовы развернуть на Украине. По словам американского чиновника, Европа должна представить «конкретные предложения или идеи» о том, как может выглядеть механизм безопасности под ее руководством.

Запрос поступил в преддверии турне посланника Трампа по Украине Кита Келлога по европейским столицам, которое начинается на следующей неделе в Брюсселе. Келлог не вошел в переговорную команду Трампа по Украине. В ней оказались госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности объяснил распределение ролей: Уиткофф «работает по российской линии», а он — «по украинско-европейской линии». На вопрос, ослабевает ли его влияние, посланник ответил, что его график «говорит сам за себя».

«Он не только является частью команды, как заявила пресс-секретарь Белого дома, его дипломатия в Мюнхене, в Брюсселе в начале следующей недели и предстоящая критическая поездка в Киев, как заметил вчера Зеленский, говорят сами за себя с точки зрения его ведущей роли в этом», — отметил американский чиновник.

С Москвой ведутся «серьезные переговоры», и для этого нужны «серьезные люди», отметил другой собеседник. Келлог нужен, чтобы «поговорить с украинцами, поговорить с европейцами, выступить по телевидению», считает он. В Москве, по его словам, рассматривают роль Келлога как «церемониальную».

«Президенты выразили политическую волю к началу диалога, и назначать кого-то — прерогатива президента США», — приводит FT слова пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова.

По слова источников, посланник Трампа все еще включен в подготовку к переговорам, хотя «некоторые европейские столицы не воспринимают его всерьез», что «неправильно».

Келлог на Мюнхенской конференции заявил, что не видит Европу «физически» за столом переговоров по Украине, но пообещал, что ее интересы учтут. Он пояснил, что США в настоящее время придерживаются «двустороннего подхода» к переговорам, который подразумевает отдельные контакты с Россией, Украиной и странами-союзниками. Мирный план будет разработан в течение нескольких дней или недель, заверил он.

Глава Пентагона не исключил участия Европы в переговорах. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы Европа также участвовала в них.

Европе, чтобы «как-то застолбить свое место», нужно обратиться к Соединенным Штатам, заявили в Кремле. «Главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон», — сказали там.