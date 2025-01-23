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Военная операция на Украине ,  
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В Венгрии заявили о невыполнении Украиной требований для вступления в ЕС

Сийярто заявил о невыполнении Украиной условий для вступления в Евросоюз
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Rob Stothard / Getty Images
Фото: Rob Stothard / Getty Images

Венгрия выступила бы против вступления Украины в Евросоюз, если бы понадобилось проводить для этого голосование, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на пресс-конференции со своим коллегой из Республики Сербской Будимиром Желько. Трансляция встречи с журналистами велась в его Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Украина сегодня никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС», — сказал он.

Сийярто отметил, что не будет приводить длинный список причин, почему это так, а ограничится лишь ситуацией с правами венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

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Политика
Фото:Yves Herman / Reuters

Ранее в Венгрии заявили, что в Закарпатье проживают 150 тыс. венгров, права которых сильно ограничены из-за украинского закона о меньшинствах. Будапешт назвал восстановление прав национальных меньшинств одним из условий для вступления Украины в ЕС.

В начале января на Украине заявили, если венгерская сторона отдает приоритет укреплению России вместо ЕС и США, она должна открыто признать это. «Украина будет готова заполнить любое вакантное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ», — говорилось в заявлении украинского МИДа.

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Теги
Венгрия Украина вступление в ЕС Петер Сийярто
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