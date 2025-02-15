ХАМАС освободил еще трех заложников, включая россиянина

В числе освобожденных — 29-летний Александр Труфанов, которого вместе с бабушкой, матерью и девушкой похитили при нападении боевиков на кибуц Нир-Оз. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Александр Труфанов (Фото: Ramadan Abed / Reuters)

Палестинская группировка ХАМАС освободила еще трех заложников, их передали Красному Кресту, сообщила пресс-секретарь ЦАХАЛ Анна Уколова. Их доставили на территорию Израиля.

Освобожденные — гражданин России и Израиля 29-летний Александр Труфанов, 36-летний Саги Декель Чен, у которого, помимо израильского, есть гражданство США, и 46-летний Яир Хорн, репатриант из Аргентины, пишет Times of Israel со ссылкой на военных.

Всех троих похитили из кибуца Нир-Оз на границе с сектором Газа во время нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Труфанова взяли в заложники вместе с бабушкой Иреной Тати, матерью Еленой и его девушкой Сапир Коэн. Отец молодого человека, Виталий Труфанов, погиб. В ноябре 2023-го трех женщин освободили из плена.

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Александр Труфанов был ранен при нападении, в плену его удерживала группировка «Исламский джихад» (признана в России террористической и запрещена). В январе посол Анатолий Викторов оценивал его состояние как «не совсем удовлетворительное». Накануне ХАМАС заявил, что Труфанова отпустят в «знак уважения позиции России по Палестине». «Мы считаем, что российская позиция поддерживает дело палестинцев», — сказал пресс-секретарь руководства политбюро Тахер ан-Нуну.

В соответствии с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 19 января, на первом этапе группировка обязалась отпустить 33 заложника (по трое каждую субботу), а Израиль — освободить из тюрем более 1850 палестинцев.

В начале недели ХАМАС объявил, что откладывает освобождение следующей группы, запланированное на 15 февраля, обвинив израильскую сторону в нарушении договоренностей. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац привел силы ЦАХАЛ в полную боеготовность, а премьер Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением боевых действий в секторе Газа. ХАМАС 13 февраля ХАМАС после консультаций с посредниками пообещал вернуться к исполнению соглашения.