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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом заявил о риске потери Авдеевки Украиной

Кирби: Авдеевка находится на грани перехода под контроль России
Сюжет
Военная операция на Украине
Ситуация в районе Авдеевки критическая, частично это связано с нехваткой боеприпасов. США с осени 2023 года не может согласовать новый пакет военной помощи Киеву. Москва осуждает поддержку ВСУ западными странами
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В зоне военной операции ведутся напряженные бои, особенно в районе города Авдеевка (ДНР). Такую оценку дал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.

«К сожалению, мы получаем от Украины отчеты, что ситуация критическая. Россия продолжает оказывать давление на украинские позиции каждый день. Есть риск, что Авдеевка перейдет под российский контроль», — сказал Кирби.

Он частично связал эту ситуацию с тем, что у украинских войск заканчиваются снаряды для артиллерии. Кирби добавил, что из-за отсутствия соглашение по новому пакету помощи для Украины Вашингтону «нечего предоставить» ВСУ, и призвал не откладывать принятие законопроекта.

О том, что украинские военные в Авдеевке наиболее остро ощущают нехватку оружия, писали The Washington Post и Financial Times.

WP назвала вывод украинских войск из Авдеевки вопросом времени
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

WP ранее сообщила, что отступление ВСУ из Авдеевки — вопрос времени. Киев перебросил туда дополнительные силы, последним оплотом в городе издание назвало разрушенный Авдеевский коксохимический завод. Если российская армия окружит здание, украинская будет вынуждена отступить, рассказал WP один из спецназовцев СБУ.

Сенат США, контролируемый демократами, 13 февраля одобрил выделение $60,1 млрд на помощь Украине. Теперь проект рассмотрит палата представителей — ее контролируют республиканцы, выступающие против инициативы. Reuters назвал маловероятным принятие проекта.

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Последний пакет помощи на $250 млн Вашингтон передал в декабре 2023 года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в середине января 2024-го заявил, что украинские военные будут сражаться лопатами, если у них закончится западное оружие.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин подчеркнул, что без помощи других стран система обороны Украины продержится всего неделю.

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