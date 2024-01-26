В США обвинили Россию и КНР в разработке оружия для поражения спутников

В США заявили о создании Россией и Китаем оружия для поражения спутников

Россия и Китай разрабатывают и испытывают противоспутниковое оружие, считают Космические силы США. Обе страны заявляют, что привержены использованию космического пространства в мирных целях

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Россия и Китай могут использовать свои спутники, предназначенные для проверки и ремонта других космических аппаратов, для нанесения ударов по космическим объектам США, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Космических сил США (United States Space Force, USSF).

Некоторые спутники, например, китайские Sijian-17 и Sijian-21, имеют двойное назначение; это затрудняет задачи по «обнаружению, определению принадлежности и противодействию противоспутниковым испытаниям», считают в USSF.

В докладе утверждается, что Россия и Китай разрабатывают и испытывают оружие, чтобы «нарушать работу и уничтожать спутники»; Китай создает и вскоре может развернуть наземные лазеры, способные повредить датчики на спутниках США. При этом страны «часто маскируют или скрывают эту деятельность, чтобы избежать осуждения со стороны мирового сообщества», пишут авторы.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что его страна «привержена мирному использованию космического пространства», а США «раздувают угрозу» и «очерняют» Пекин.

В отчете USSF при этом не упоминаются аналогичные американские разработки, отмечает агентство. Например, система Meadowlands, предназначенная для подавления российских и китайских спутников, которую разработала компания L3 Harris Technologies. Ее планировали ввести в действие в 2022 году, но, как писал Bloomberg, она заступит на службу не ранее октября 2024-го. В Космических силах говорили о планах произвести до 30 систем Meadowlands.

По данным USSF, по состоянию на 2022 год на орбите находилось 7096 спутников по сравнению с 806 в 2002 году. Из них 4,7 тыс. принадлежат США, 647 — Китаю, 199 — России, а остальным странам в совокупности — 1,5 тыс. Сотни китайских спутников позволяют военным наблюдать за американскими авианосцами и экспедиционными ударными группами, заявили в Космических силах. Российские космические аппараты дистанционного зондирования «одни из самых эффективных в мире», но их количество ограничено по сравнению с США и Китаем.

Летом 2023 года США объявили о планах вывести на орбиту группировку спутников Silent Barker для поиска и отслеживания объектов в космосе и «своевременного обнаружения угроз», в том числе со стороны России и Китая. Несколькими месяцами ранее The Wall Street Journal написала, что власти Соединенных Штатов начали подготавливать военно-космические силы к возможному конфликту в космосе.

Россия осенью 2022 года предложила странам-членам ООН разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космосе. В МИДе отмечали, что страна всегда выступала «за сохранение космоса для мирных целей».