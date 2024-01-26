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Технологии и медиа ,  
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В США заявили о создании Россией и Китаем оружия для поражения спутников

В США обвинили Россию и КНР в разработке оружия для поражения спутников
Россия и Китай разрабатывают и испытывают противоспутниковое оружие, считают Космические силы США. Обе страны заявляют, что привержены использованию космического пространства в мирных целях
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Россия и Китай могут использовать свои спутники, предназначенные для проверки и ремонта других космических аппаратов, для нанесения ударов по космическим объектам США, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Космических сил США (United States Space Force, USSF).

Некоторые спутники, например, китайские Sijian-17 и Sijian-21, имеют двойное назначение; это затрудняет задачи по «обнаружению, определению принадлежности и противодействию противоспутниковым испытаниям», считают в USSF.

В докладе утверждается, что Россия и Китай разрабатывают и испытывают оружие, чтобы «нарушать работу и уничтожать спутники»; Китай создает и вскоре может развернуть наземные лазеры, способные повредить датчики на спутниках США. При этом страны «часто маскируют или скрывают эту деятельность, чтобы избежать осуждения со стороны мирового сообщества», пишут авторы.

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Политика
Фото:China Photos / Getty Images

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что его страна «привержена мирному использованию космического пространства», а США «раздувают угрозу» и «очерняют» Пекин.

В отчете USSF при этом не упоминаются аналогичные американские разработки, отмечает агентство. Например, система Meadowlands, предназначенная для подавления российских и китайских спутников, которую разработала компания L3 Harris Technologies. Ее планировали ввести в действие в 2022 году, но, как писал Bloomberg, она заступит на службу не ранее октября 2024-го. В Космических силах говорили о планах произвести до 30 систем Meadowlands.

По данным USSF, по состоянию на 2022 год на орбите находилось 7096 спутников по сравнению с 806 в 2002 году. Из них 4,7 тыс. принадлежат США, 647 — Китаю, 199 — России, а остальным странам в совокупности — 1,5 тыс. Сотни китайских спутников позволяют военным наблюдать за американскими авианосцами и экспедиционными ударными группами, заявили в Космических силах. Российские космические аппараты дистанционного зондирования «одни из самых эффективных в мире», но их количество ограничено по сравнению с США и Китаем.

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Летом 2023 года США объявили о планах вывести на орбиту группировку спутников Silent Barker для поиска и отслеживания объектов в космосе и «своевременного обнаружения угроз», в том числе со стороны России и Китая. Несколькими месяцами ранее The Wall Street Journal написала, что власти Соединенных Штатов начали подготавливать военно-космические силы к возможному конфликту в космосе.

Россия осенью 2022 года предложила странам-членам ООН разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космосе. В МИДе отмечали, что страна всегда выступала «за сохранение космоса для мирных целей».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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