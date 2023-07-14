Власти Украины заявили о планах выращивать каннабис в Крыму

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В украинскую «стратегию экономического восстановления Крыма» было включено предложение по выращиванию медицинского каннабиса на полуострове после того, как его легализуют власти Украины. Об этом заявила постоянный представитель украинского президента в Крыму Тамила Ташева на своей странице в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Стратегию, о которой говорит Ташева, она разрабатывала в прошлом году вместе с Киевской школой экономики, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Центром оборонных стратегий. Еще одним предложением в этом документе было «содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту их в другие страны, где это вещество легализовано».

«Много крутых идей вошло в итоговый документ, и именно эта идея еще год назад была отражена в документе. Спасибо народным депутатам за важное решение. Надеюсь на быструю доработку между чтениями и принятие закона», — написала Ташева.

Обсуждение вопроса о легализации медицинского каннабиса на Украине продолжается несколько лет, еще с 2014 года. Соответствующий законопроект несколько раз вносили на рассмотрение в Верховную раду. В итоге правительство Украины и президент Владимир Зеленский поддержали документ, регулирующий использование конопли в медицинских, промышленных и научных целях. Рада 13 июля проголосовала за законопроект в первом чтении.

В России каннабис находится в списке наркотических средств, оборот которых в стране запрещен. В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация использования каннабиса (марихуаны и схожих наркотиков) в рекреационных целях в других странах является угрозой нацбезопасности России.

Крым был присоединен к России в 2014 году. При этом украинские власти неоднократно заявляли о планах вернуть полуостров. Так, в начале июня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов пообещал, что украинские войска войдут на территорию полуострова, когда еще «будет тепло».

Российская сторона неоднократно отвечала, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт и в случае атаки на него последует жесткая реакция. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предлагал возможные ответы на этот случай, один из них — осуществление «актов возмездия в отношении ключевых фигур» украинского руководства.