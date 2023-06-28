Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине

В Верховной раде Украины ранее предпринимались попытки принять подобный закон, но все такие инициативы проваливались на голосовании. Россия считает легализацию наркотиков в других странах угрозой своей безопасности

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию в стране лекарственных препаратов на основе каннабиса. Об этом он сказал во время выступления в Верховной раде, передает УНИАН.

Он также заявил о необходимости развивать на Украине сферу ментальной и физической реабилитации, строить реабилитационные центры и готовить специалистов для них.

Как отмечает агентство, правительство Украины ранее поддержало законопроект Минздрава страны, регулирующий использование конопли в медицинских, промышленных и научных целях. Документ, считают в комитете Рады по здоровью и медпомощи, максимально нивелирует риски использования медицинского каннабиса не по назначению.

Обсуждение вопроса о легализации медицинского каннабиса на Украине продолжается несколько лет. Еще в 2014 году соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента тогдашним министром здравоохранения Олегом Мусием, но поддержки не получил.

Попытка исключить медицинский каннабис из реестра наркотических веществ предпринималась в Верховной раде в середине 2021 года, но тоже оказалась провальной. Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обещал переработать инициативу и вернуться к ней позже.

В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, подписанной президентом Владимиром Путиным 23 ноября 2020 года, говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности России.

Путин публично заявлял, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, несмотря на то что соответствующая политика проводится целым рядом государств. «Мы, безусловно, выступаем против таких подходов, и эту точку зрения необходимо активнее продвигать на всех международных площадках», — говорил он.