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Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса
В Верховной раде Украины ранее предпринимались попытки принять подобный закон, но все такие инициативы проваливались на голосовании. Россия считает легализацию наркотиков в других странах угрозой своей безопасности
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию в стране лекарственных препаратов на основе каннабиса. Об этом он сказал во время выступления в Верховной раде, передает УНИАН.

Он также заявил о необходимости развивать на Украине сферу ментальной и физической реабилитации, строить реабилитационные центры и готовить специалистов для них.

Как отмечает агентство, правительство Украины ранее поддержало законопроект Минздрава страны, регулирующий использование конопли в медицинских, промышленных и научных целях. Документ, считают в комитете Рады по здоровью и медпомощи, максимально нивелирует риски использования медицинского каннабиса не по назначению.

Обсуждение вопроса о легализации медицинского каннабиса на Украине продолжается несколько лет. Еще в 2014 году соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента тогдашним министром здравоохранения Олегом Мусием, но поддержки не получил.

Попытка исключить медицинский каннабис из реестра наркотических веществ предпринималась в Верховной раде в середине 2021 года, но тоже оказалась провальной. Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обещал переработать инициативу и вернуться к ней позже.

В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, подписанной президентом Владимиром Путиным 23 ноября 2020 года, говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности России.

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Путин публично заявлял, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, несмотря на то что соответствующая политика проводится целым рядом государств. «Мы, безусловно, выступаем против таких подходов, и эту точку зрения необходимо активнее продвигать на всех международных площадках», — говорил он.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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