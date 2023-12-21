Рада Украины легализовала медицинский каннабис

Минздрав Украины выступал за легализацию каннабиса в медицинских целях, например при онкологических заболеваниях. Кабмин ранее обещал жесткий контроль за оборотом. В России легализация наркотиков считается угрозой

Верховная рады Украины в Киеве (Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС)

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса, передает УНИАН. Решение поддержали 248 народных депутатов.

Депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк уточнил в своем телеграм-канале, что закон вступит в силу через полгода после его опубликования, то есть во втором полугодии 2024 года.

Парламентарий сказал, что документ регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности, а его распространение в рекреационных целях по-прежнему запрещено. По словам Железняка, выращивать медицинский каннабис могут только юридические лица, которым выдадут лицензию, а наблюдать за ними будет Нацполиция. Препараты можно будет получить только по электронному рецепту.

Обсуждение вопроса о легализации медицинского каннабиса на Украине продолжалось несколько лет. Летом 2021-го парламентарии рассматривали похожий законопроект, но он не прошел первое чтение. Позднее на Украине разработали новый документ, который поддержало правительство. Он прошел первое чтение в парламенте в июле 2023 года.

В Минздраве Украины отмечали, что легализация каннабиса в медицинских целях расширит перечень средств для лечения онкологических и других болезней; необходимость такого шага в стране объясняли тем, что его применяют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения ПТСР и так далее, писал украинский Forbes. Собеседники издания в офисе президента, Верховной раде и кабинете министров говорили в июле, что легализация распространения марихуаны для рекреационного потребления не обсуждается.

Вице-премьер Ольга Стефанишина пообещала, что производство и сбыт каннабиса в медицинских целях будут жестко контролировать, вплоть до штрих-кода на каждом кусте.

Отдельные формы медицинского каннабиса используют для лечения в Израиле, Канаде, некоторых штатах США и в других странах. В России марихуана входит в список запрещенных веществ. В Стратегии государственной антинаркотической политики, утвержденной в 2020 году, легализация использования каннабиса в рекреационных целях в других странах названа угрозой нацбезопасности.