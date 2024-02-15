Число жертв удара по Белгороду выросло до шести
Число жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до шести, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Ранее власти говорили о пяти погибших, в том числе одном ребенке.
Еще 17 человек, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести. По словам Кузнецова, в Белгород по поручению Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных центров.
По данным Минобороны, около 12.30 мск над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire; незадолго до этого в Белгороде была объявлена ракетная опасность.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в семи частных и пяти многоквартирных домах выбило окна, повреждены пять автомобилей, магазин и одно из промышленных предприятий. Глава Курской области Роман Старовойт, комментируя атаку, заявил о попадании снарядов в торговый центр, на школьный стадион и во дворы.
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