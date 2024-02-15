В Белгороде объявили ракетную опасность

Белгородцев попросили укрыться в бомбоубежищах, коридорах и ванных комнатах. Объявлена шестая за за неделю ракетная опасность. За два года в результате обстрелов погибли почти сто белгородцев, подсчитали местные СМИ

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он призвал проследовать в укрытия или спрятаться в помещениях без окон — туалете, ванной, кладовой или коридоре. Находящимся на улице губернатор посоветовал найти безопасное место.

Погибли четверо, еще семь пострадали, сообщил телеграм-канал «112».

Ракетную опасность за последние дни в Белгороде объявляли 7 (дважды), 8 (дважды) и 10 февраля.

Белгород после начала Россией военной операции неоднократно подвергался обстрелам. По подсчетам белгородского издания «Фонарь», за этот период погибли 97 жителей города.

Наиболее сильный удар по Белгороду был нанесен 30 декабря, Гладков назвал его «самым тяжелым». Тогда погибли 25 человек, ранения получили свыше 100. Обстрелы продолжились 2 января: один человек погиб: он ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. В ночь на 4 января в регионе сбили десять ракет «Ольха», пострадали двое белгородцев.



