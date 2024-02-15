В Киеве создали две концепции освобождения от призыва за деньги

Офис Владимира Зеленского и группа депутатов подготовили два разных проекта бронирования работников от армии. Обе концепции, по предварительным оценкам, позволят бюджету Украины собрать от $5,3 до $9,2 млрд в год

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Офис президента Украины Владимира Зеленского и инициативная группа в Верховной раде, которую возглавляет руководитель экономического комитета парламента Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которое позволит некоторым работникам избежать призыва в армию во время конфликта, пишет украинское издание «Украинская правда».

Офис представил модель, которая базируется на сумме реально полученной заработной платы, с которой соответственно платится налог. Согласно концепции работники, которые получают зарплату минимум 30–35 тыс. грн в месяц (примерно $788–919), будут освобождены от армии. При такой зарплате налоговые отчисления работника и работодателя составят до 18 тыс. грн (около $472) ежемесячно.

Модель депутатов предполагает внедрение нового «квазиналога», подобного военному сбору. Так, работодатель за бронирование работника будет платить ежемесячно 20 тыс. грн (около $525). Такую же возможность получат активные физические лица — предприниматели (ФЛП). При этом президентская концепция, напротив, фактически заставит большую часть ФЛП оформиться на работу по трудовым договорам.

Собеседники издания в Федерации работодателей при этом назвали недостижимыми для большинства их участников обе названные суммы: зарплату в 35 тыс. или 20 тыс. грн сбор с работодателя.

Обе концепции, по данным издания, сходятся в оценках поступлений для бюджета — от 200 млрд до 350 млрд грн в год (примерно $5,3–9,2 млрд). Пока окончательного выбранного варианта еще нет. Для сравнения издание приводит пример: весь бюджет Минобороны Украины на закупку вооружения для ВСУ в 2024 году составляет ориентировочно 270 млрд грн (примерно $7 млрд).

«Украинская правда» указала, что по состоянию на зиму 2024 года на Украине теоретически есть 11,1 млн мужчин, подлежащих мобилизации, однако 50% из них невозможно мобилизовать по объективным причинам (включая инвалидность, уехавших и других). Соответственно, Украина реально может мобилизовать 2,8 млн официально трудоустроенных людей и 600 тыс. ФЛП, а также 950 тыс. граждан, которые не работают, не платят налогов и не служат в армии.

В офисе президента указали, что им, конечно, проще «прийти на завод, дать план и по списку раздать повестки», но там уже «критическая» ситуация с работниками. «Поэтому и бизнесу, и обществу нужно дать какой-то справедливый и понятный механизм», — рассказал изданию заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, все должны понимать — или человек работает «в белую» и «удерживает армию» либо «ты служишь в армии», сказал он.

Ранее, 7 февраля, Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий мобилизацию. Правительство вносило документ в парламент 25 декабря и 11 января, после этого кабмин отозвал проект на доработку, а новый вариант он предложил 30 января.

Часть норм тогда смягчили: к примеру, принимать решения в отношении уклонистов (арест судов, права на выезд за рубеж, ограничение на вождение авто) будут суды, а не военкомы. Остальные пункты сохранились, включая обязательное создание электронного кабинета призывника (военнообязанного, резервиста) для каждого мужчины в возрасте 18–60 лет и снижение возраста для подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет.

Ранее, в декабре 2023 года, Зеленский говорил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек. Секретарь комитета Рады по обороне Роман Костенко говорил, что именно столько людей нужно, чтобы восполнить потери и сформировать новые подразделения.

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в разговоре с изданием пояснил, что для мобилизации дополнительно 500 тыс. человек «необходимо экономически забронировать до 2 млн».

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что украинские военные в ходе попыток контрнаступления понесли большие потери. «Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал он. Никаких результатов контрнаступление ВСУ не принесло, также заявил президент.