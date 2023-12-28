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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Азербайджане допустили переговоры с Арменией на границе

Азербайджан предложил Армении провести переговоры на границе
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Конфликт Армении и Азербайджана
Джейхун Байрамов
Джейхун Байрамов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Азербайджан предложил Армении провести переговоры на уровне глав МИД на границе двух стран, сообщил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов, передает Trend.az.

«Главы МИД двух стран могут встретиться на государственной границе. Мы выступили с таким предложением», — сказал он. С подобным предложением азербайджанский МИД выступал в конце ноября 2023 года.

Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что страны близки к подписанию мирного договора, передает The Guardian. «Мы не так уж далеки от окончательного соглашения», — сказал он, отметив, что спустя 30 лет переговоров без «значимого результата» обе стороны «чувствуют усталость».

Песков заявил о готовности Баку и Еревана к финализации мирного договора
Политика
Никол Пашинян

В Санкт-Петербурге 26 декабря 2023 года прошла неформальная встреча глав государств СНГ, на ней впервые после «антитеррористической операции» Баку в сентябре 2023 года встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Ереван и Баку близки к финализации мирного договора. Он отметил, что это не «противоборствующие стороны».

19–20 сентября Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением.

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После этого из непризнанной республики выехали свыше 100 тыс. армян — большая часть населения региона.

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Теги
Армения Азербайджан переговоры

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