Власти Львова и Запорожья сообщили об ударах

Во Львове выбило окна в нескольких домах, в Запорожье пострадал объект инфраструктуры, рассказали местные власти. Воздушную тревогу этим утром объявляли на всей территории Украины, в Киеве работала ПВО

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Во Львове зафиксировали «попадания по городу», пострадали мужчина и женщина, живущие на улице Научной. Об этом сообщил львовский мэр Андрей Садовый.

«Зафиксировали попадание в объект инфраструктуры во Львове. Продолжается пожар. В 16 жилых домах на Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены припаркованные рядом машины», — сообщил он.

Улица Научная расположена на юге Львова.

В предыдущий раз о взрывах во Львове мэр сообщал 1 января. Тогда был полностью уничтожен музей генерал-хорунжего УПА (признана нацистской, экстремистской организацией и запрещена) Романа Шухевича, удар пришелся на день рождения Степана Бандеры, уточнял Садовый.

В Запорожье нанесен удар по объекту инфраструктуры, один человек пострадал, сообщил в телеграм-канале Иван Федоров, глава местной администрации, назначенной властями Украины.

Этим утром сирены воздушной тревоги включили по всей территории Украины. Звуки взрывов были слышны в Киеве, Запорожье, Львове и Хмельницкой области. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



