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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде второй раз за день включили сирены ракетной опасности

Мэрия: в Белгороде второй раз за день включили сирены ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Предупреждение об угрозе ракетного удара в последний раз включали в 16:28. Позже власти и Минобороны сообщили, что ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО Vampire, пострадали два человека
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день запустили сирену ракетной опасности, сообщила мэрия в телеграм-канале.

Аналогичное сообщение опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее сигнал ракетной опасности длился два часа — с 16:28 до 18:35. Повторную тревогу запустили спустя час тишины — в 19:39.

Гладков рассказал о последствиях ракетной атаки в Белгороде
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Во время ракетной атаки Минобороны отчиталось о семи сбитых снарядах RM-70 Vampire. Позже Гладков рассказал о последствиях обстрела: пострадали два человека: один из пострадавших получил баротравму, помощь ему оказали на месте, второго раненого госпитализировали с осколочным ранением головы и контузией. Позднее над регионом уничтожили два беспилотника.

Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам дронов.

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Белгород Белгородская область тревога Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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