В Белгороде второй раз за день включили сирены ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день запустили сирену ракетной опасности, сообщила мэрия в телеграм-канале.
Аналогичное сообщение опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее сигнал ракетной опасности длился два часа — с 16:28 до 18:35. Повторную тревогу запустили спустя час тишины — в 19:39.
Во время ракетной атаки Минобороны отчиталось о семи сбитых снарядах RM-70 Vampire. Позже Гладков рассказал о последствиях обстрела: пострадали два человека: один из пострадавших получил баротравму, помощь ему оказали на месте, второго раненого госпитализировали с осколочным ранением головы и контузией. Позднее над регионом уничтожили два беспилотника.
Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам дронов.
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