Мэрия: в Белгороде второй раз за день включили сирены ракетной опасности

В Белгороде второй раз за день включили сирены ракетной опасности

Предупреждение об угрозе ракетного удара в последний раз включали в 16:28. Позже власти и Минобороны сообщили, что ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО Vampire, пострадали два человека

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день запустили сирену ракетной опасности, сообщила мэрия в телеграм-канале.

Аналогичное сообщение опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее сигнал ракетной опасности длился два часа — с 16:28 до 18:35. Повторную тревогу запустили спустя час тишины — в 19:39.

Во время ракетной атаки Минобороны отчиталось о семи сбитых снарядах RM-70 Vampire. Позже Гладков рассказал о последствиях обстрела: пострадали два человека: один из пострадавших получил баротравму, помощь ему оказали на месте, второго раненого госпитализировали с осколочным ранением головы и контузией. Позднее над регионом уничтожили два беспилотника.

Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам дронов.