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Сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами

Сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами
Запрет касается турниров со сборными России и Белоруссии как под своими флагами, так и в нейтральном статусе. В Латвии таким образом решили выразить солидарность с Украиной
Болельщики сборной Латвии по хоккею
Болельщики сборной Латвии по хоккею (Фото: Robert Laberge / Getty Images)

Парламент (сейм) Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о спорте, которые запрещают сборным Латвии играть против команд России и Белоруссии, даже если они будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщается на официальном сайте сейма.

Законом также запрещается организовывать в Латвии турниры по игровым видам спорта в юношеских, юниорских и взрослых возрастных категориях, в которых смогут выступить российские и белорусские команды — как под своими флагами, так и в нейтральном статусе.

Поправки приняты с целью «подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной».

В апреле 2022 года сейм Латвии запретил своим спортсменам участвовать в любых турнирах на территории России и Белоруссии. Позднее в Латвии собирались лишать господдержки тех спортсменов, которые соревнуются на одних турнирах с атлетами из двух стран, но передумали.

Также Латвия заявляла о планах бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска на нее российских и белорусских спортсменов.

Материал дополняется.

 

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