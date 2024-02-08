Молдавия разрешила России открыть только один избирательный участок

Молдавия разрешила России открыть только один участок для выборов президента

Только один избирательный участок на выборах президента России разрешили открыть власти Молдавии, он будет находиться в посольстве, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

«МИД Республики Молдова 7 февраля уведомил нас о политическом решении разрешить проведение голосования на территории посольства и «о неприемлемости открытия избирательных участков» в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье», — сообщили в посольстве.

В ноябре 2023 года Москва обратилась к Кишиневу с просьбой разрешить открыть избирательные участки для голосования на выборах российского президента.

2 февраля 2024 года спикер парламента Молдавии и глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что власти не допустят открытия избирательных участков по случаю выборов президента России в непризнанном Приднестровье.

Он отметил, что Кишинев будет препятствовать попыткам Москвы провести голосование в этом регионе. По его словам, в страну не дадут въехать организаторам выборов. «Нам необходимо проявить характер и действовать решительно», — подчеркнул политик.