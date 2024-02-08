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Выборы президента России ,  
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Молдавия разрешила России открыть только один избирательный участок

Молдавия разрешила России открыть только один участок для выборов президента
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Выборы президента России

Только один избирательный участок на выборах президента России разрешили открыть власти Молдавии, он будет находиться в посольстве, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

«МИД Республики Молдова 7 февраля уведомил нас о политическом решении разрешить проведение голосования на территории посольства и «о неприемлемости открытия избирательных участков» в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье», — сообщили в посольстве.

В ноябре 2023 года Москва обратилась к Кишиневу с просьбой разрешить открыть избирательные участки для голосования на выборах российского президента.

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Фото:Юлия Сорокопуд / РИА Новости

2 февраля 2024 года спикер парламента Молдавии и глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что власти не допустят открытия избирательных участков по случаю выборов президента России в непризнанном Приднестровье.

Он отметил, что Кишинев будет препятствовать попыткам Москвы провести голосование в этом регионе. По его словам, в страну не дадут въехать организаторам выборов. «Нам необходимо проявить характер и действовать решительно», — подчеркнул политик.

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