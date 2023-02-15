Гладков сообщил о сбитой ПВО ракете в Белгородской области

Ракету сбили в Ивнянском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона, уточнив, что никто не пострадал

Российская система противовоздушной обороны сбила ракету в Ивнянском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал Гладков.

Ивнянский район расположен примерно в 70 км от границы с Сумской областью Украины.

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13 февраля в Белгородской области под обстрел попало село Красное в Шебекинском городском округе. По словам губернатора региона, никто не пострадал, но есть разрушения на территории школы: «сильно посечен фасад и выбиты окна».

В Белгородской области с апреля 2022 года каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической угрозы, а с 4 февраля он стал бессрочным. Также в регионе действует средний уровень реагирования.

В конце января Гладков докладывал, что с начала военной операции на Украине от обстрелов в Белгородской области погибли 25 мирных жителей, еще 96 получили ранения. Кроме того, пострадало около 2,5 тыс. жилых домов и квартир, добавил он.