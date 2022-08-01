Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО

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Западные политики, которые ввели санкции против России, «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса. Трансляцию вел РБК.

Путин напомнил, что западные страны ввели ограничения для работы российских металлургов на внешних рынках и запрет на покупку некоторых компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката и стальных листов. По его словам, эти меры были приняты «в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике». Так, при введении санкций на Западе не брали в расчет «даже очевидные последствия», такие как рост стоимости стройматериалов на мировом рынке и «подстегивание мировой инфляции в целом», отметил президент.

Такая же ситуация складывается и в энергетике, продолжил он. «Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку», — заявил Путин.

По его словам, об этих принципах ряду западных партнеров «и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить». Что касается санкций на работу российских металлургов, то они являются «откровенным проявлением недобросовестной конкуренции», отметил президент. Он считает, что с помощью таких мер западные страны пытаются «сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу».

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