Картаполов попросил не ждать от Думы «волнующих решений» 22 февраля

На заседание Думы 22 февраля, которое пройдет после послания президента Федеральному собранию, вряд ли будут вынесены важные решения в военной области, считает глава комитета по обороне Андрей Картаполов

Андрей Картаполов (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В комитете по обороне Госдумы не ожидают принятия «решений [в военной сфере], которые могли бы взволновать общество», на заседании нижней палаты парламента 22 февраля, которое состоится на следующий день после послания президента Федеральному собранию, сообщил РБК глава комитета Андрей Картаполов.

«Мы не знаем содержания послания, но, по нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество», — подчеркнул он. По мнению депутата, в послании будут поставлены задачи, президент будет говорить об «очень важных вещах», но ждать объявления новой мобилизации или других крупных решений по военной операции на Украине не стоит.

Депутат обратил особое внимание на то, что заседание 22 февраля — плановое, оно и ранее стояло в графике нижней палаты парламента. По его словам, повестка заседания уже сверстана, в нее вошли законопроекты из предыдущего плана работы Госдумы.

Картаполов также указал на то, что любой законопроект, который выносится на рассмотрение депутатов Госдумы, должен пройти ряд согласований и процедур. «Ни один законопроект не может быть принят по щелчку пальцев. Есть порядок, мимо которого мы никак не пройдем», — пояснил он, добавив, что свое заключение должно дать правовое управление Думы, профильный комитет должен провести заседание и поддержать законопроект, затем его выносят на рассмотрение Совета Думы и ставят в повестку.

«В течение одного дня это сделать невозможно», — заключил депутат.

Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля. В среду, 15 февраля, стало известно, что Совет Федерации решил провести запланированное на 1 марта заседание неделей раньше, 22 февраля. На тот же день уже было запланировано пленарное заседание Госдумы.

В итоге нижняя палата парламента решила провести заседание на два часа раньше запланированного, в 10:00 (обычно пленарные заседания начинаются в 12:00), а Совфед соберется в 15:00.

Комментируя перенос заседания, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что соответствующая просьба поступила от правительства для того, чтобы законодатели могли принять ряд важных законов.

Вице-спикер Николай Журавлев уточнял, что на заседании 22 февраля планируется одобрение изменений в бюджетное законодательство, касающихся введения специальных казначейских кредитов для регионов (ранее в профильном комитете по бюджету и финрынкам Совфеда поясняли, что положения закона должны начать действовать с 1 марта), а также закона, касающегося налогообложения в нефтяной сфере.