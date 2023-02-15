Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (+0,23) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 74,21 (+0,34) Инвестиции, 16:11
Быстро и своевременно: как доставить товары с маркетплейсов РБК и ГАЗ, 21:06
Титов предложил «разорвать замкнутый круг» с арестами бизнесменов Бизнес, 20:47
Картаполов попросил не ждать от Думы «волнующих решений» 22 февраля Политика, 20:37
Журналисты узнали об «израильском вмешательстве» в выборы 33 стран Политика, 20:27
Касаткина проиграла бразильянке во втором круге турнира в Дохе Спорт, 20:19
В России показали готовящийся к производству в Калининграде седан Kaiyi Авто, 20:16
Швейцария вслед за ЕС ввела потолок цен на российские нефтепродукты Экономика, 20:13
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Пригожин назвал сроки возможного окружения Артемовска Политика, 20:10
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 20:08
Третьяк назвал скончавшегося отца Овечкина «настоящим русским мужиком» Спорт, 20:03
Россия созвала заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» Политика, 19:52
Индекс Мосбиржи полностью утратил февральский рост. Что будет дальше? Инвестиции, 19:42
МИД назвал выход России из ВТО «подарком для недругов» Политика, 19:25
Полиция сняла подозрения с актрисы Большовой по делу о ДТП Общество, 19:23
Послания Путина Федеральному собранию ,  
0 

Картаполов попросил не ждать от Думы «волнующих решений» 22 февраля

Генерал Картаполов попросил не ждать от Думы «волнующих решений» после послания президента
На заседание Думы 22 февраля, которое пройдет после послания президента Федеральному собранию, вряд ли будут вынесены важные решения в военной области, считает глава комитета по обороне Андрей Картаполов
Андрей Картаполов
Андрей Картаполов (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В комитете по обороне Госдумы не ожидают принятия «решений [в военной сфере], которые могли бы взволновать общество», на заседании нижней палаты парламента 22 февраля, которое состоится на следующий день после послания президента Федеральному собранию, сообщил РБК глава комитета Андрей Картаполов.

«Мы не знаем содержания послания, но, по нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество», — подчеркнул он. По мнению депутата, в послании будут поставлены задачи, президент будет говорить об «очень важных вещах», но ждать объявления новой мобилизации или других крупных решений по военной операции на Украине не стоит.

Депутат обратил особое внимание на то, что заседание 22 февраля — плановое, оно и ранее стояло в графике нижней палаты парламента. По его словам, повестка заседания уже сверстана, в нее вошли законопроекты из предыдущего плана работы Госдумы.

Картаполов также указал на то, что любой законопроект, который выносится на рассмотрение депутатов Госдумы, должен пройти ряд согласований и процедур. «Ни один законопроект не может быть принят по щелчку пальцев. Есть порядок, мимо которого мы никак не пройдем», — пояснил он, добавив, что свое заключение должно дать правовое управление Думы, профильный комитет должен провести заседание и поддержать законопроект, затем его выносят на рассмотрение Совета Думы и ставят в повестку.

«В течение одного дня это сделать невозможно», — заключил депутат.

Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля. В среду, 15 февраля, стало известно, что Совет Федерации решил провести запланированное на 1 марта заседание неделей раньше, 22 февраля. На тот же день уже было запланировано пленарное заседание Госдумы.

Читайте на РБК Pro
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах
Рынок недвижимости Дубая на максимуме. Каков в этом вклад россиян
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Как Rivian вогнала Amazon в убытки и что ждет дальше интернет-гиганта

В итоге нижняя палата парламента решила провести заседание на два часа раньше запланированного, в 10:00 (обычно пленарные заседания начинаются в 12:00), а Совфед соберется в 15:00.

Комментируя перенос заседания, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что соответствующая просьба поступила от правительства для того, чтобы законодатели могли принять ряд важных законов.

Вице-спикер Николай Журавлев уточнял, что на заседании 22 февраля планируется одобрение изменений в бюджетное законодательство, касающихся введения специальных казначейских кредитов для регионов (ранее в профильном комитете по бюджету и финрынкам Совфеда поясняли, что положения закона должны начать действовать с 1 марта), а также закона, касающегося налогообложения в нефтяной сфере.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Картаполов Госдума Послание президента к Федеральному Собранию
Материалы по теме
Матвиенко объяснила заседание Совфеда после послания Путина
Политика
Совфед проведет внеплановые заседания после послания Путина
Политика
Песков назвал формальностью отведенный в ТВ-эфирах час на послание Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter