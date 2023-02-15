Думе предложили отменить заседание в день послания Путина

Владимир Путин (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Комиссия по регламенту Госдумы предложила перенести заседание нижней палаты парламента с 21 февраля на утро следующего дня.

Проект постановления об этом зарегистрирован в базе Госдумы.

На 21 февраля назначено оглашение послания президента России к Федеральному собранию.

Ранее заместитель председателя верхней палаты парламента Николай Журавлев сообщил, что Совет Федерации проведет внеплановое заседание 22 февраля. Оно нужно для рассмотрения двух важных законов, которые должны вступить в силу уже с 1 марта.

Первый закон касается изменений в бюджетное законодательство: регионы смогут получать специальные казначейские кредиты, с помощью которых они смогут реализовывать инфраструктурные проекты. Еще один закон касается налогообложения в нефтяной сфере. Он необходим для «гармонизации налоговых доходов в федеральный и региональные бюджеты», пояснил Журавлев.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, что заседание перенесли с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства. На заседании будут рассматриваться бюджетные законы, пояснила она.



По словам спикера, до начала весны парламентариям нужно принять несколько законов, которые касаются Налогового и Бюджетного кодексов, чтобы «нормально формировался бюджет». Матвиенко отметила, что после новостей об изменении даты собрания Совфеда появился «миллион версий о каких-то грядущих непонятных событиях».