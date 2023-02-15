В Совфеде объяснили цель внепланового заседания после послания Путина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 14 фев, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 15:51
Российские издательства начнут выпускать изложения западных бестселлеров Бизнес, 10:26
Взломавшие Королевскую почту Британии хакеры потребовали выкуп в $80 млн Технологии и медиа, 10:24
Япония за год построит десять складов для хранения новых «Томагавков» Политика, 10:16
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 10:16
В окружении Костомарова назвали его состояние крайне нестабильным Спорт, 10:13
Журналистку из Барнаула приговорили к 6 годам колонии за пост о Мариуполе Политика, 10:10
Захарова посчитала «хамским» поздравление Байдена президента Сербии Политика, 10:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Вы вышли на маркетплейс. За какими показателям надо зорко следить Pro, 10:06
«Вашингтон» проиграл в первом матче после отъезда Овечкина Спорт, 09:54
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 09:54
В Совфеде объяснили цель внепланового заседания после послания Путина Политика, 09:45
Курс биткоина вырос на фоне новости о замедлении инфляции в США Крипто, 09:44
В Казахстане арестовали напавшего на товарищей с топором школьника Общество, 09:43
Рынок недвижимости Дубая на максимуме. Каков в этом вклад россиян Pro, 09:42
Политика ,  
0 

В Совфеде объяснили цель внепланового заседания после послания Путина

Сенатор Журавлев: Совфед на внеплановом заседании должен утвердить два важных закона
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Внеплановое заседание Совета Федерации, которое пройдет 22 февраля, нужно для рассмотрения двух важных законов, которые должны вступить в силу уже с 1 марта, пояснил заместитель председателя верхней палаты парламента Николай Журавлев.

Его слова приводятся в телеграм-канале Совфеда.

Первый закон касается изменений в бюджетное законодательство: регионы смогут получать специальные казначейские кредиты, с помощью которых они смогут реализовывать инфраструктурные проекты. На эти цели будет выделено 250 млрд руб. «Они также будут направлены на строительство социальных объектов на территории новых субъектов», — пояснил зампред Совфеда.

Срок кредита составит до 15 лет по ставке 3% с правом досрочного погашения.

Еще один закон касается налогообложения в нефтяной сфере. Он необходим для «гармонизации налоговых доходов в федеральный и региональные бюджеты, в том числе в целях решения первоочередных экономических задач в текущих условиях», пояснил Журавлев.

По его словам, закон также должен вступить в силу не позднее 1 марта, чтобы «механизм эффективно заработал с очередного налогового периода».

Читайте на РБК Pro
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
Почему на фоне противостояния США и КНР растет их взаимная торговля
Биохакинг на $2 млн: как 45-летний ИT-миллионер возвращает молодость
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах

22 февраля на внеплановое заседание соберется не только Совет Федерации, но и Госдума, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источники среди сенаторов.

Заседания законодателей пройдут на следующий день после выступления президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Как сообщили в Кремле, его темой станет «текущая ситуация», в том числе в экономике и социальной сфере.

Источники РБК рассказали, что на 22 февраля запланирован митинг-концерт в Лужниках с участием президента. Один из источников уточнил, что концерт может рассматриваться как «продолжение» послания Путина.

Теги
Совет Федерации законы Послание президента к Федеральному Собранию
Материалы по теме
Госдума и Совфед проведут внеплановые заседания после послания Путина
Политика
Совфед начал работу над предложенным Матвиенко мораторием в госзакупках
Политика
В Кремле запланировали митинг-концерт после послания президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter