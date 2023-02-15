В Совфеде объяснили цель внепланового заседания после послания Путина

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Внеплановое заседание Совета Федерации, которое пройдет 22 февраля, нужно для рассмотрения двух важных законов, которые должны вступить в силу уже с 1 марта, пояснил заместитель председателя верхней палаты парламента Николай Журавлев.

Его слова приводятся в телеграм-канале Совфеда.

Первый закон касается изменений в бюджетное законодательство: регионы смогут получать специальные казначейские кредиты, с помощью которых они смогут реализовывать инфраструктурные проекты. На эти цели будет выделено 250 млрд руб. «Они также будут направлены на строительство социальных объектов на территории новых субъектов», — пояснил зампред Совфеда.

Срок кредита составит до 15 лет по ставке 3% с правом досрочного погашения.

Еще один закон касается налогообложения в нефтяной сфере. Он необходим для «гармонизации налоговых доходов в федеральный и региональные бюджеты, в том числе в целях решения первоочередных экономических задач в текущих условиях», пояснил Журавлев.

По его словам, закон также должен вступить в силу не позднее 1 марта, чтобы «механизм эффективно заработал с очередного налогового периода».

22 февраля на внеплановое заседание соберется не только Совет Федерации, но и Госдума, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источники среди сенаторов.

Заседания законодателей пройдут на следующий день после выступления президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Как сообщили в Кремле, его темой станет «текущая ситуация», в том числе в экономике и социальной сфере.



Источники РБК рассказали, что на 22 февраля запланирован митинг-концерт в Лужниках с участием президента. Один из источников уточнил, что концерт может рассматриваться как «продолжение» послания Путина.