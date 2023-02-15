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В Казахстане утратил силу закон о Назарбаеве

Президент Казахстана Токаев подписал указ о признании утратившим силу закона о елбасы
Закон провозглашал Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии. Теперь его права будут регулировать пункты Конституции и закона о президенте Казахстана
Памятник Нурсултану Назарбаеву
Памятник Нурсултану Назарбаеву (Фото: Дмитрий Караман / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым признал утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы», дававший привилегии бывшему лидеру Нурсултану Назарбаеву, сообщает пресс-служба главы государства в телеграм-канале.

«Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы», — говорится в сообщении.

В январе этот закон постановил признать утратившим силу Конституционный суд Казахстана. Он решил, что в Конституции страны в настоящее время «отсутствуют правовые основания» для сохранения этого закона. Позднее утратившим силу документ признали обе палаты парламента Казахстана. Лишение экс-президента этого статуса предусматривалось поправками в казахстанскую Конституцию, которые вступили в силу в июне 2022 года.

Один из авторов законопроекта о лишении Назарбаева статуса елбасы, депутат Ерлан Саиров, пояснял, что во время глубокой политической трансформации Казахстана нужно «исключить какие-либо механизмы, способствующие узурпации власти отдельной личностью».

Как пояснил депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Айдос Сарым, после отмены закона полномочия и права Назарбаева и его семьи будут регулировать пункты Конституции и закона «О президенте Республики Казахстан», которые касаются прав бывших глав государств. Бывшим президентам гарантируются такая же пенсия, как в законе о елбасы, жилье, охрана, транспорт и медобслуживание. При этом в законодательстве ничего не говорится про неприкосновенность имущества, канцелярию и пенсии для членов семьи.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Нурсултан Назарбаев елбасы Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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