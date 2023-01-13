Парламент признал утратившим силу давший Назарбаеву статус елбасы закон

Нурсултан Назарбаев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Депутаты и сенаторы обеих палат парламента Казахстана на совместном заседании признали утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)». Об этом сообщает издание ORDA.

Парламент Казахстана поддержал решение Конституционного суда, который ранее постановил, что в соответствии с результатами референдума от 5 июня 2022 года в Конституции страны отсутствуют правовые основания для сохранения закона о первом президенте.

«В период глубокой политической трансформации Казахстана, придерживаясь демократического плюралистического курса, необходимо исключить какие-либо механизмы, способствующие узурпации власти отдельной личностью», — такими словами один из авторов законопроекта, депутат Ерлан Саиров объяснил необходимость принятия нового закона о статусе бывшего президента.

При этом на Назарбаева будут распространяться общие гарантии, которые будут распространяться на всех бывших президентов страны.

После протестов в январе 2022 года действующий президент Касым-Жомарт Токаев решил перейти «к новой государственной модели», в том числе изменить Конституцию. Поправки приняли на референдуме летом того же года. В результате из ст. 46 Конституции был изъят пункт 4, согласно которому статус и полномочия первого президента определяют Конституция и соответствующий конституционный закон.

Нурсултан Назарбаев занимал должность президента Казахстана более 30 лет, он объявил о своей отставке в марте 2019 года. После этого он сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента и лидера нации (елбасы), они были закреплены в 2000 году в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы». Впоследствии в документ вносились поправки, усиливающие роль первого президента. Официальный титул елбасы Назарбаев получил в 2010 году.