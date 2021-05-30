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Пандемия коронавируса ,  

СМИ узнали об изменении позиции британской разведки о происхождении COVID

Западные разведки, в том числе британская, считают правдоподобной версию искусственного происхождения SARS-CoV-2. В ВОЗ ранее заявили что утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане «крайне маловероятна»
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Разведслужбы стран Запада, в том числе Великобритании, провели переоценку версии происхождения вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию, сообщает The Sunday Times. Сначала они считали маловероятным лабораторное происхождение вируса, теперь же утечка его из лаборатории рассматривается как правдоподобная версия.

26 мая президент США Джо Байден поручил сотрудникам американской разведки «удвоить» усилия по расследованию происхождения вируса, призвав Китай к сотрудничеству. Как передает Times, британские спецслужбы работают над расследованием совместно с американцами.

Как заявил газете американский дипломатический источник, существуют опасения, что если не удастся установить происхождение вируса, приведшего к распространению инфекции во всем мире, «это может произойти снова».

ВОЗ назвала наименее вероятную причину возникновения COVID-19
Общество
Фото:Tyrone Siu / Reuters

Повышенное внимание разведки к версии лабораторного происхождения SARS-CoV-2 вызвали в том числе данные о том, что как минимум три сотрудника Института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года, еще до появления первой информации о коронавирусе. По данным The Wall Street Journal, их симптомы были одновременно похожи и на признаки COVID-19, и на сезонную ОРВИ.

После поручения Байдена выяснить, появился ли коронавирус «в результате контакта человека с зараженным животным или в результате несчастного случая в лаборатории», во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что «политика отравляет расследование». «Это ставит нас в невозможное положение, чтобы дать ответы, которых ждет мировое сообщество», — сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майко Райан.

Посольство Китая в Вашингтоне назвало клеветой заявления о лабораторной утечке вируса, сравнив его с теорией заговора. В дипмиссии при этом отметили, что Пекин поддерживает всестороннее изучение ранних случаев COVID-19 и расследование, касающееся всех секретных биолабораторий по всему миру.

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Ученые заявили о наличии доказательств искусственного происхождения COVID
Общество
Фото:China Daily CDIC / Reuters

В начале этого года международная миссия экспертов ВОЗ исследовала в Ухане происхождение возбудителя COVID-19. В докладе по итогам поездки организация представила четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

29 мая Daily Mail сообщила об исследовании британского и норвежского ученых Ангуса Далглиша и Биргера Сёренсена, нашедших доказательства искусственного происхождения вируса. Они заявили, что обнаружили в вирусе «уникальные отпечатки пальцев» и свидетельство того, что он не имеет достоверного источника. Следовательно, как полагают ученые, вирус мог появиться только в результате лабораторных манипуляций.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания коронавирус COVID-19 лаборатория
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