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Bloomberg сообщил о санкциях ЕС, связанных с инфраструктурными компаниями

Bloomberg: ЕС запретит россиянам работать в инфраструктурных компаниях
Евросоюз также собирается ограничить ввоз на свою территорию каучука и асфальта из России, пишет агентство
Фото: Sean Gallup / Getty Images Europe
Фото: Sean Gallup / Getty Images Europe

ЕС в рамках десятого пакета санкций хочет запретить гражданам России занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях, сообщает Bloomberg.

Среди предлагаемых мер также запрет на предоставление емкостей для хранения газа гражданам и резидентам России, а также юрлицам, зарегистрированным в стране.

Другие предложения касаются лицензий СМИ, контролируемых российским государством и связанных с «распространением пропаганды, манипулированием и искажением фактов» в отношении ЕС и соседних государств.

Помимо того, пакет мер включает торговые ограничения на товары, используемые российскими военными, включая технологии, компоненты, тяжелую технику, электронику и редкоземельные металлы. ЕС также собирается ограничить ввоз на свою территорию российского каучука и асфальта. Кроме того, Евросоюз планирует запретить транзит товаров через Россию, чтобы снизить риск обхода санкций.

Меры, по данным агентства, будут обсуждаться государствами-членами на этой неделе.

Брюссель планирует ввести новые санкции против России к 24 февраля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает, что они ударят по «военной машине» Москвы и по «основам экономики». В санкционный пакет войдут ограничения на экспорт товаров на сумму более €10 млрд, уточняла она. Кроме того, ограничительные меры коснутся «пропагандистов».

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Агентство Reuters сообщало, что ЕС может запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из межбанковской системы передачи информации SWIFT. Не исключались и ограничения против «Росатома» и его руководства. Однако Bloomberg позднее писал, что госкорпорация вряд ли попадет в санкционный список из-за возражений ряда стран. Ранее против санкций в отношении российской атомной отрасли выступали Венгрия и Болгария. Последний раз ЕС вводил санкции в декабре 2022 года.

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Елена Чернышова
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