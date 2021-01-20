В ЦИК оценили возможность объединенной партии принять участие в выборах

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

При слиянии «Справедливой России», «Патриотов России» и «За правду» сроки и процедура ее регистрации будут зависеть от выбранной формы объединения. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Если объединение произойдет на базе одной из партий, то это означает, что по закону вся «партийная инфраструктура» сохраняется и каких-либо проблем с участием в выборах нет», — сказала Гришина.

По ее словам, партии пока не выбрали форму объединения. От того, объединятся ли партии на базе одной из них или проведут новый учредительный съезд, зависят сроки и процедура из регистрации, уточнила Гришина.

«Для новой партии, чтобы участвовать в выборах, основное — это регистрация региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской Федерации, после этого любая партия получает право участвовать в избирательной кампании», — отметила секретарь ЦИК.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре.