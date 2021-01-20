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Политика ,  
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В ЦИК оценили возможность объединенной партии принять участие в выборах

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

При слиянии «Справедливой России», «Патриотов России» и «За правду» сроки и процедура ее регистрации будут зависеть от выбранной формы объединения. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Если объединение произойдет на базе одной из партий, то это означает, что по закону вся «партийная инфраструктура» сохраняется и каких-либо проблем с участием в выборах нет», — сказала Гришина.

По ее словам, партии пока не выбрали форму объединения. От того, объединятся ли партии на базе одной из них или проведут новый учредительный съезд, зависят сроки и процедура из регистрации, уточнила Гришина.

«Для новой партии, чтобы участвовать в выборах, основное — это регистрация региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской Федерации, после этого любая партия получает право участвовать в избирательной кампании», — отметила секретарь ЦИК.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре.

«Справедливая Россия» обсудила смену названия перед выборами в Госдуму
Политика
Сергей Миронов

Сообщения о возможном объединении партий появились в ноябре. Накануне источники РБК сообщили, что также обсуждается новое название партии. По словам собеседников РБК, основной вариант названия — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В нем фигурируют названия всех политических сил. При этом, отмечали источники РБК, лидер эсеров Сергей Миронов выступал против смены названия по итогам объединения, он хочет, чтобы сохранилось название «Справедливая Россия». Позднее сам Миронов заявил, что названием новой партии, скорее всего, будет «Справедливая Россия — за правду».

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Как пояснял источник РБК, желание объединить три партии связано с намерением сохранить четырехпартийную Государственную думу. Партия «Справедливая Россия» балансирует на грани 7% при проходном барьере 5%. Объединение прибавит голоса для укрепления в парламенте.

«Справедливая Россия» «Патриоты России» ЦИК Государственная Дума
Материалы по теме
«Справедливая Россия» обсудила смену названия перед выборами в Госдуму
Политика
Миронов сообщил возможное название партии после объединения
Политика
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