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Галкин исключил участие Пугачевой в выборах в Госдуму

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Певица Алла Пугачева не собирается участвовать в каких-либо выборах, в том числе в Госдуму, сообщил муж артистки, телеведущий и шоумен Максим Галкин в своем Instagram.

Галкин реагировал на публикацию газеты «Ведомости» о том, что Пугачева оказалась в списке предполагаемых кандидатов партии «Единая Россия» на парламентских выборах 2021 года.

«Во-первых, нам никто не звонил по этому поводу. И даже если собираются, я сразу хочу сказать, что Алла ни в каких выборах принимать участие не будет. И ни в какую Госдуму идти не собирается. Поэтому нас сразу можно из всех планов исключать. И меня тоже на всякий случай», — заявил он.

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23 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к «Единой России» и мэрии Москвы, написала, что в партии ведут переговоры с потенциальными кандидатами в депутаты на выборах в 2021 году по столице. В списке, кроме Пугачевой и Валерии, значатся футболист Игорь Акинфеев, телеведущие Павел Воля и Анатолий Вассерман, актер Иван Охлобыстин, сыровар Олег Сирота, экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

Свое участие в выборах ранее в разговоре с РБК исключили Валерия и Павел Воля. Певица сказала, что впервые слышит об этом и с ней никто это не обсуждал. По ее словам, она хотела бы продолжить петь. Воля также заявил, что не будет никуда баллотироваться.

Анатолий Вассерман в разговоре с РБК заявил, что «не прочь» принять участие в выборах, хотя «Единая Россия» к нему с этим не обращалась. Он рассказал, что подобное предложение он получил не от единороссов.

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Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота, владелец «Истринской сыроварни», рассказал, что его «очень позабавило» внесение в список потенциальных кандидатов на выборах в Госдуму, но он «всерьез об этом предложении не думал».

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