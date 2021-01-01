Галкин исключил участие Пугачевой в выборах в Госдуму

Максим Галкин и Алла Пугачева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Певица Алла Пугачева не собирается участвовать в каких-либо выборах, в том числе в Госдуму, сообщил муж артистки, телеведущий и шоумен Максим Галкин в своем Instagram.

Галкин реагировал на публикацию газеты «Ведомости» о том, что Пугачева оказалась в списке предполагаемых кандидатов партии «Единая Россия» на парламентских выборах 2021 года.

«Во-первых, нам никто не звонил по этому поводу. И даже если собираются, я сразу хочу сказать, что Алла ни в каких выборах принимать участие не будет. И ни в какую Госдуму идти не собирается. Поэтому нас сразу можно из всех планов исключать. И меня тоже на всякий случай», — заявил он.

23 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к «Единой России» и мэрии Москвы, написала, что в партии ведут переговоры с потенциальными кандидатами в депутаты на выборах в 2021 году по столице. В списке, кроме Пугачевой и Валерии, значатся футболист Игорь Акинфеев, телеведущие Павел Воля и Анатолий Вассерман, актер Иван Охлобыстин, сыровар Олег Сирота, экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков.