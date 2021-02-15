Макей рассказал об отношении к признанию флага протестов экстремистским

Белоруссии нужна общественная дискуссия о том, какое значение имеет бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция, считает министр Владимир Макей. По его словам, он понимает требования запретить его использование

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей внимательно следит за общественной дискуссией по вопросу бело-красно-белого флага в Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Я понимаю и воспринимаю требования многих граждан, которые требуют запретить эту символику и объявить этот флаг экстремистским, потому что действительно под этим флагом совершалось много преступлений против белорусского народа. Конечно же, это вызывает отторжение, но я полагал бы, что с учетом того, что этот год объявлен годом Всенародного единства, нам нужно очень внимательно отнестись к этой теме», — сказал Макей, подчеркнув, что этого его личная точка зрения.

Макей также сказал, что считает, что историки должны сесть и провести масштабное мероприятие — конференцию, где бы обсуждалась эта символика.

В конце января представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии сообщил, что ведомство приняло к рассмотрению коллективное обращение граждан о незарегистрированной символике. Более сотни граждан потребовали причислить бело-красно-белый флаг, с которым протестующие выходят на акции, экстремистским.