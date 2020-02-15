Глава МИД Белоруссии исключил «дружбу с США» против России

«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», — ответил министр Владимир Макей на вопрос о сближении Минска с Вашингтоном на фоне разногласий с Москвой

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Белоруссия не находится под влиянием США, заявил в интервью «Известиям» глава МИД страны Владимир Макей.

«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», — ответил он на вопрос о сближении Минска с Вашингтоном на фоне разногласий с Москвой. Министр добавил, что Белоруссия рассчитывает на «нормальные и добрые» отношения со всеми партнерами, включая соседние государства. Говорить, Минск попал под воздействие американского влияния, «совершенно невозможно», уточнил Макей.

Россия и Белоруссия с декабря 2019 года не могут договориться о цене на поставки российской нефти на белорусские НПЗ, из-за чего президент Александр Лукашенко объявил о поиске альтернативных источников поставок сырья из других стран, а также пригрозил забирать нефть из транзитной трубы в случае недостаточных поставок российской стороны.

На фоне этих разногласий в Минск с официальным визитом прилетал Майк Помпео — это первое посещение госсекретарем США Белоруссии с начала 1990-х годов. Стороны в том числе обсудили возможность возвращения американского посла в Минск: страны взаимного отозвали своих представителей в 2008 году после ввода санкций США в отношении Белоруссии. По данным Foreign Policy, послом может быть назначен заместитель Помпео по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер.