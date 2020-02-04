СМИ назвали имя возможного посла США в Минске

Первым за двенадцать лет послом Вашингтона в Белоруссии может стать заместитель помощника госсекретаря США по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, в скором времени ее кандидатуру на утверждение президентом США Дональдом Трампом представит сенат. Отмечается, что ранее Фишер работала заместителем постоянного представителя миссии США при НАТО, а также в американских посольствах на Украине, в Грузии и России.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил с рабочим визитом Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Во время визита глава ведомства сообщил, что Вашингтон в ближайшее время назначит посла в Минск. Также Помпео отметил, что США готовы рассмотреть вопрос снятия санкций с Минска.

Американский посол Карен Стюарт был отозван из Белоруссии в марте 2008 года в ответ на аналогичное действие Минска. Причиной для этого стало введение санкций США против белорусских компаний.