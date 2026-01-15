NBC узнал, что Трампу не смогли гарантировать падение режима в Иране

Трамп хочет, чтобы удар США по Ирану был эффективным и не спровоцировал затяжной войны, но советники сомневаются, что он приведет к быстрому падению режима, и предупреждают об ответных мерах Тегерана против союзников Вашингтона

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы военные действия против Ирана, если Вашингтон их предпримет, стали «быстрым и решительным» ударом по режиму и не спровоцировали затяжную войну, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Это требование Трамп выразил в разговоре с советниками по национальной безопасности, но те не смогли гарантировать, что режим быстро рухнет, передает телеканал. В администрации также выразили опасение, что у США не хватит необходимых ресурсов для защиты от жесткого ответа Тегерана, который затронет американские силы в регионе и союзников, включая Израиль. По данным The Washington Post, Тегеран готов принять ответные меры против Катара, если США нанесут удар по Ирану. Накануне американским и британским военным было предписано покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

В связи с этим республиканец на первом этапе может одобрить более ограниченную операцию, оставив при этом возможность эскалации, допускают собеседники NBC.

Источники отмечают, что Трамп готов выполнить свои обещания вмешаться в ситуацию в Иране, если протесты будут подавляться с помощью силы. На совещании под председательством вице-президента Джей Ди Вэнса республиканцу озвучили последние оценки числа погибших, а Пентагон представил обновленные военные варианты, но решений пока не принято. По данным базирующейся в США правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), с конца декабря, когда вспыхнули протесты, и по состоянию на 14 января погибли по меньшей мере 2403 человека, около 18 тыс. арестованы. Иранская организация IHRNGO (находится в Осло) сообщает о 3,4 тыс. погибших. Точное число жертв установить сложно из-за отключений интернета, указывают правозащитники.

13 января во время визита в Детройт Трамп, обращаясь к жителям Ирана, призвал их продолжать протесты, заявив, что «помощь уже в пути». Два дня спустя республиканец заявил, что получил сведения о том, что убийства протестующих прекратились и «казней не будет», добавив: «Я надеюсь, что это правда, но кто знает». Он пообещал наблюдать за развитием ситуации.

Власти Ирана возлагают ответственность за протесты, которые начались на фоне резкого роста цен и обвального падения курса риала, на США и Израиль. В Тегеране заявили, что в случае военного вмешательства США израильская территория, а также американские базы и корабли в регионе станут «законными целями».