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Военная операция на Украине ,  
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США отказались диктовать Украине условия переговоров с Россией

Салливан: США не должны диктовать Украине условия переговоров с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине

США не должны диктовать Украине, на каких условиях им стоит проводить переговоры с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The New York Times.

«Но что я считаю неправильным, так это то, что Соединенные Штаты диктуют стране, которая борется за свое выживание, точные условия или форму переговоров — если только это (конфликт на Украине. — РБК) не втянет нас в войну», — сказал он.

Салливан также подчеркнул, что не поддерживает аргумент, что раз США поставляют Украине военную и финансовую помощь, то они должны диктовать ей условия переговоров.

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Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее, 12 января, Салливан, говоря об условиях мирного соглашения между Москвой и Киевом, заявил, что соглашение должно предусматривать гарантии безопасности, чтобы не допустить повторения конфликта.

При этом советник подчеркнул, что Украина должна самостоятельно принимать решения «относительно территории, народа и свободы», они «не должны навязываться США или другими» сторонами.

При этом в тот же день бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что лучшим компромиссом для Украины в текущем конфликте будет признание, что она не может военным путем вернуть присоединенные к России новые регионы.

Российские власти считают, что Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России. Владимир Путин заявлял, что Россия готова вести диалог о мире на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле. Путин среди условий для переговоров называл вывод войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

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Теги
Украина переговоры США условия Россия Джейк Салливан
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