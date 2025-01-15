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Политика ,  
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Ереван заявил о договоренности с Россией списать часть долга Армении

Армения утверждала, что оплатила России поставку вооружений на «миллионы долларов», но не получила продукцию. Источники газеты «Жоховурд» сообщали, что заказ был выполнен, Ереван не забрал готовые изделия
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Армения и Россия договорились, что долг Еревана перед Москвой будет частично списан за счет уже оплаченных поставок вооружений, которые Армения так и не получила, сообщил министр обороны страны Сурен Папикян, передает news.am.

«Такая договоренность достигнута. Есть договоренности, которые могут иметь последствия. Однако есть и договоренности, которые выполняются в срок», — добавил министр.

РБК направил запрос в ДИП МИД России.

В ноябре армянский премьер-министр Никол Пашинян предложил вычесть из долга Еревана сумму, которая была выплачена за непоставленное оружие. По его словам, Ереван заплатил Москве «миллионы долларов». Министр финансов Армении Ваге Ованнисян утверждал, что была не выполнена часть поставок, часть произошла с задержкой.

Заявления по поводу оплаченной, но неполученной военной продукции в Ереване делают с 2023 года. Тогда армянская газета «Жоховурд» писала со ссылкой на источники, что речь идет о контракте, ранее заключенном между Минобороны Армении и российским заводом АО «НПО «Сплав», производящим ракеты типа «Смерч». По данным источников, завод выполнил заказ и обращался к армянскому Минобороны в течение более чем года, чтобы товар забрали, но Ереван так и не организовал его перевозку. Это происходило еще до начала российской военной операции на Украине.

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Глава МИД России Сергей Лавров 14 января оценил армяно-российские отношения как непростые. Папикян отметил, что Москва и Ереван остаются стратегическими союзниками, Армения заинтересована в том, чтобы двусторонние отношения были на высоком уровне. Однако у Еревана есть вопросы относительно Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и конфликта в Нагорном Карабахе 2020 года.

Пашинян в прошлом году говорил, что Армения выйдет из ОДКБ. Он не раз выражал мнение, что члены союза вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении, и критиковал позицию России по Нагорному Карабаху, в частности по военной операции Баку 2023-го, в результате которой Ереван утратил контроль над этим регионом. Представитель МИД России Мария Захарова указывала на то, что трехсторонние договоренности Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе не реализовались в полной мере из-за действий Еревана.

Папикян указал, что Армения официально не отказалась от членства в ОДКБ, но «по факту» не участвует в деятельности организации.

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