Пашинян предложил Москве списать часть долга за непоставленное оружие

Пашинян обвинил Россию в непоставке уже оплаченного оружия и предложил взамен списать часть армянского долга. О каком именно оружии идет речь, он не уточнил. Газета «Жоговурд» сообщает о контракте на закупку ракет типа «Смерч»

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Российская сторона могла бы списать часть армянского долга в обмен на оружие, которое Армения закупила, но которое так и не было поставлено. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает News.am.

По его словам, Ереван заплатил Москве «миллионы долларов» за поставку вооружений, которые так и не получил. «Одним из вариантов [для решения вопроса] может быть сокращение армянского долга, выплачиваемого России. Это не единственный вариант. Но мы понимаем, что самой России нужны вооружения, и мы готовы работать в данном направлении», — подчеркнул премьер-министр.

О том, что Россия якобы не поставляла Армении оружие, за которое уже заплатили, еще в мае сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. В сентябре он положительно ответил на вопрос, был ли заказ на «сотни миллионов долларов». Российское Минобороны о заключенных с Ереваном в последние годы контрактах не сообщало.

По данным источников армянской газеты «Жоговурд», речь идет о контракте, заключенном между Министерством обороны Армении и российским заводом АО «НПО «Сплав», производящим ракеты типа «Смерч». При этом, как уточнили источники, еще до начала военной операции на Украине завод несколько раз обращался в армянское Минобороны с просьбой забрать готовую продукцию.

После установления контроля над Нагорным Карабахом азербайджанскими войсками и роспуска проармянского правительства отношения Москвы и Еревана ухудшились. Пашинян заявил, что российские миротворцы, находящиеся в регионе, могли пресечь действия Баку еще до их начала. Москва обвинения отвергла.

Спустя месяц после конфликта армянский премьер выступил в Европарламенте, где раскритиковал «союзников в области безопасности», не называя конкретных стран, и заявил о готовности сотрудничать с Евросоюзом и стать ближе к этому объединению, насколько это возможно.

Также он обвинял ОДКБ в том, что организация отказалась вмешаться в конфликт. В ноябре 2022 года Пашинян не стал подписывать совместную декларацию ОДКБ из-за того, что в ней не было политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении, а в марте 2023 года заявил, что организация «вольно или невольно выходит из республики». Тем не менее уже 23 ноября МИД Армении заявил, что вопрос о выходе страны из ОДКБ не стоит на повестке, а Москва и Ереван сохраняют рабочие отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.

МИД России не раз отмечал, что Москва считает Армению своим союзником. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ.